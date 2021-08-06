Milyonlarca emekliyi şoka sokacak o haber! Bankalar 2.500 TL’ye kadar para dağıtıyor! Anında hesabınızda, başvurmanız yeterli!
2.500 TL müjdesi için peş peşe açıklamalar yapıldı. Bankalar bilindiği gibi emekli vatandaşlarımızı sevindirecek adımlar atıyor. Bu anlamda faizsiz krediler aylarca geri ödemesiz olarak sunulmuştu. Şimdi ise promosyon ödemeleri ile emekliye ek gelir sağlıyorlar. Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ve Ziraat Bankası gibi bankalar maaşlarını belli bir vakit kendi bankalarından almayı taahhüt eden emekli vatandaşlarına detaylı promosyon ödemeleri sunuyor. Çok sayıda emekli için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Yeni promosyon için emeklilerin bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor.
Binlerce emekli vatandaşı yakından ilgilendiren promosyon ödemeleri vasıtası ile Türkiye'deki binlerce emekli vatandaş rahat bir soluk alabilmeyi umuyor. Özel bankalardan kamu bankalarına kadar çoğu bankanın sağladığı promosyon tutarlarına göre emekli vatandaşlar istediği bankalar arasında seçim yapabiliyor. Bankaların emekli vatandaşlara tanıttığı şartları gerçekleştiren vatandaşlar da bu ek ödeme fırsatlarından yararlanabiliyor. Binlerce emeklinin yakından merakla araştırdığı ek ödemeler amacıyla detaylar ve tutarlar da belli oldu. Hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini sayfamızda veriyoruz.
2.500 TL'ye kadar çıkıyor
Emeklilerin aldığı maaş miktarlarına göre bankaların sağladığı ek ödeme miktarlarında değişiklikler olabiliyor. Buna göre bankaların verdiği ek ödemeler 500 TL, 625 TL ve 750 TL gibi miktarlar arasında değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca bazı bankalar bu miktarları çeşitli koşullarda 1.600 TL'ye kadar yükseltebiliyor
Ek ödemeler maaşa göre veriliyor
Bankalar emekli vatandaşlara ek ödemeler sunarken emeklilerin aldığı maaşlar bu noktada belirleyici oluyor. Buna göre 1.500 TL maaş alanlara 850 TL, 1.500 ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 1.050 TL ve 2.500 ve daha fazla maaş alanlara 1.250 TL ek ödemeler sağlanabiliyor.