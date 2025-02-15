Milyonlarca emekliye yeni ikramiye! İlk ödeme ne zaman hesaplarda olacak? Bayram ikramiyesi ne kadar bekleniyor?

Emeklilerin bu yılki ilk ikramiye tarihi yaklaşırken, gözler ödeme tutarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tutarda artışa ilişkin "Çalışma yapılacak" demesi de emeklileri heyecanlandırdı.
Hem yeni ikramiye tutarının ne kadar olabileceği, hem ödeme takvimi, hem de kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. İşte detayları…
KİMLERE İKRAMİYE ÖDENİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara bayram ikramiyesi ödeniyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine veriliyor.
NE ZAMAN VERİLECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan tarihlerine denk geliyor. 29 Mart Cumartesi de arefe günü. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında verilmesi bekleniyor.
İkinci ikramiye de 6-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak. Büyük bir ihtimalle 2-5 Haziran tarihleri arasında ödeme yapılacak. Tam tarihleri Çalışma Bakanlığı duyuracak.
YENİ EMEKLİLER DE ALACAK MI?
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı da Mart ayına denk geldiğinden, Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki ilk bayram ikramiyesini alabilecek.
Yani 28 Şubat'a kadar emeklilik dilekçesi verenlere bu yıl çift ikramiye var. Kurban Bayramı da Haziran başına denk geldiği için, 31 Mayıs'a kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu ödemeden yararlanabilecek. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR BEKLENİYOR?
Burada çeşitli formüller bulunuyor. İlk formül, halen 3 bin lira olan ikramiyeye 6 aylık enflasyonun yansıtılmasını içeriyor. Buna göre ikramiye yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 liraya, yuvarlama yapılırsa da 3 bin 500 liraya çıkacak. Bir başka formüle göre de ikramiyeye yüzde 44.38 çıkan 2024 yılı enflasyonu yansıtılabilecek.
Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa, emeklilere bayram başına 4 bin 331 lira ödeme yapılabilecek. Ayrıca geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin lira artışla 4 bin lira yapılabileceği konuşuluyor.
Dördüncü bir formül olarak da ikramiye tutarında geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram ikramiyesi dosya başına 4 bin 500 liraya çıkacak.
NASIL ARTIRILACAK?
İkramiye artışı yasayla yapılabilecek. Bayram ikramiyesi konusunda verilecek kararı içeren teklif Mart ayı içerisinde Meclis'e taşınarak yasalaştırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından da tarih belirlenerek emeklilere de ilk ödemeler yapılacak.
DUL VE YETİMLERE NASIL YANSIYACAK?
İkramiyede yapılacak artış dul ve yetimlere de yansıyacak. Dul ve yetimler yeni tutardan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan yeni ikramiyenin yüzde 75'i, aylık oranı yüzde 50 olan yüzde 50'si, yüzde 25 olan da yüzde 25'i oranında ödeme alacak.
İKİ AYLIK ALANLARA NE ÖDENECEK?
İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; hem kendi emekli aylığı olan hem de vefat eden eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişiye sadece emekli aylığı kapsamında ödenecek.