Milyonlarca emekliye yeni ikramiye! İlk ödeme ne zaman hesaplarda olacak? Bayram ikramiyesi ne kadar bekleniyor?

YENİ EMEKLİLER DE ALACAK MI? Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Ramazan Bayramı da Mart ayına denk geldiğinden, Şubat sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar bu yılki ilk bayram ikramiyesini alabilecek.

Yani 28 Şubat'a kadar emeklilik dilekçesi verenlere bu yıl çift ikramiye var. Kurban Bayramı da Haziran başına denk geldiği için, 31 Mayıs'a kadar emeklilik başvurusu yapanlar bu ödemeden yararlanabilecek. Haziran'dan itibaren emeklilik başvurusu yapanlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR BEKLENİYOR? Burada çeşitli formüller bulunuyor. İlk formül, halen 3 bin lira olan ikramiyeye 6 aylık enflasyonun yansıtılmasını içeriyor. Buna göre ikramiye yüzde 15.75 artışla 3 bin 472 liraya, yuvarlama yapılırsa da 3 bin 500 liraya çıkacak. Bir başka formüle göre de ikramiyeye yüzde 44.38 çıkan 2024 yılı enflasyonu yansıtılabilecek.

Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa, emeklilere bayram başına 4 bin 331 lira ödeme yapılabilecek. Ayrıca geçen yıl 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilen ikramiyenin bu yıl da bin lira artışla 4 bin lira yapılabileceği konuşuluyor.

Dördüncü bir formül olarak da ikramiye tutarında geçen yılki gibi yüzde 50 artış yapılabileceği değerlendiriliyor. Eğer bu oranda bir artış olursa bayram ikramiyesi dosya başına 4 bin 500 liraya çıkacak.