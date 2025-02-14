27 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ | Emekliye promosyonda yeni perde açılıyor: Bankalar ne ödüyor?

Emekliler, dul ve yetimler Ocak zamlarının ardından gözünü banka promosyonlarına ve bayram ikramiyelerine çevirdi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için çalışma yapılacağını söylerken; promosyonda da artış için düğmeye basıldı.
Bir yandan bankalar promosyonu yeni kampanyalarıyla 27 bin liraya kadar yükseltirken, diğer yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bankalarla protokolleri güncellemek için harekete geçti. Peki şimdi neler olacak? Promosyonda neler değişecek? İşte yanıtları...
ŞU AN BANKALAR NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?
SGK'nın bankalarla daha önce imzaladığı protokole göre; aylığı '10 bin liranın altında' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, aylığı '20 bin lira ve üzeri' olanlara da 12 bin bin liradan az ödeme yapılamıyor.
Bazı bankalar kampanyalarla bu tutarları artırdı. İlk maaş dilimine 20 bin, ikinci dilim için 23 bin, üçüncü dilimde 25 bin ve en üst maaş diliminde 27 bin liraya kadar çıkardı. Altı banka, en üst maaş dilimindekilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapıyor.
NELER DEĞİŞECEK?
Bankalarla yapılacak yeni protokolle aylık dilimleri ve bu dilimlere göre taban promosyon tutarları yeniden belirlenecek. Bankalar protokolle belirlenen tutarın altında ödeme yapamayacak. İsteyenler, şimdi olduğu gibi, kampanyalarla bu tutarları da aşabilecek. Bu da emeklilere daha yüksek promosyon yolunu açacak.
NASIL YARARLANILACAK?
Yüksek promosyonlardan taahhüdü süren emekliler de yararlanacak. Bunun için maaş alınan bankaya güncelleme başvurusunda bulunmak yetecek. Bankalar, başvuran emekliler için, öncelikle iade tutarını hesaplayacak.
Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Ya bu tutar iade alınarak ya da ödenecek yeni promosyon tutarından düşülerek güncelleme yapılacak. Başka bankaya geçilecekse de emekliden iade tutarı alınacak. Emekli maaşını taşıyarak yeni bankasından yeni promosyonu alabilecek.
DAHA SONRA DAHA İYİ BİR FIRSAT ÇIKARSA NE OLACAK?
Güncelleme için sınır yok. İsteyen istediği zaman başvurarak kendi bankasının ya da başka bankanın daha yüksek promosyon imkanlarından yararlanabilecek.
BANKALAR NE ÖDÜYOR?
Mevcut kampanyalar kapsamında maaş dilimine göre alınabilecek promosyon aralığı şöyle:
■ 10.000 TL'nin altı maaş: 5.000-20.000 TL promosyon
■ 10.000-14.999 TL arası maaş: 8.000-23.000 TL promosyon
■ 15.000-19.999 TL arası maaş: 10.000-25.000 TL promosyon
■ 20.000 TL ve üzeri maaş: 12.000-27.000 TL promosyon