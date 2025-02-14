27 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ | Emekliye promosyonda yeni perde açılıyor: Bankalar ne ödüyor?

Emekliler, dul ve yetimler Ocak zamlarının ardından gözünü banka promosyonlarına ve bayram ikramiyelerine çevirdi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için çalışma yapılacağını söylerken; promosyonda da artış için düğmeye basıldı.

Bir yandan bankalar promosyonu yeni kampanyalarıyla 27 bin liraya kadar yükseltirken, diğer yandan da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bankalarla protokolleri güncellemek için harekete geçti. Peki şimdi neler olacak? Promosyonda neler değişecek? İşte yanıtları...

ŞU AN BANKALAR NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?

SGK'nın bankalarla daha önce imzaladığı protokole göre; aylığı '10 bin liranın altında' olanlara 5 bin, '10 bin-14 bin 999 lira arası' olanlara 8 bin, '15 bin-19 bin 999 lira arası' olanlara 10 bin, aylığı '20 bin lira ve üzeri' olanlara da 12 bin bin liradan az ödeme yapılamıyor.

Bazı bankalar kampanyalarla bu tutarları artırdı. İlk maaş dilimine 20 bin, ikinci dilim için 23 bin, üçüncü dilimde 25 bin ve en üst maaş diliminde 27 bin liraya kadar çıkardı. Altı banka, en üst maaş dilimindekilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapıyor.