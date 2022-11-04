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Haberler Ekonomi Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor! Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek!

Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor! Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek!

İş hayatını tamamlamış olan emekli vatandaşlar bağlamında hazırlanan kampanyalar merak ediliyor. Çeşitli ödemelerin olması ve bunları sağlayan bankalar öne çıkmaktadır. Garanti Bankasının yapmış bulunduğu ödemeler bu noktada kendini göstermektedir. Maaşa göre 3.600, 4.200, 5.400, 6.000 lira promosyon veriyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapan ve 2 otomatik fatura talimatı verene 1.500 lira bonus kazandırıyor.

takvim.com.tr
04.11.2022 12:32 - Son Güncelleme: 04.11.2022 12:32
Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor! Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek!

Yapılan maaş zamları emeklinin yükünü hafifletmede olabildiğince etkili oldu. Hem de vatandaşlar bağlamında ek ödeme planları da büyük ilgi çekti. Maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler amacıyla değişik ödeme şekilleri de sahip olunan olacak.

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Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor! Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek!

Verilen promosyonların Aralıkları birtakım nedenlere göre değişiklık gösterecek. Daha çok ödeme alanların maaş toplamlarının öneme alınacağı söylenebilir. Ek ödemeler bu bağlamda şekillenecektir.

Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor! Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek!

Her devrede değişim gösteren ek ödemeler, tespit edilen ödeme planı tarafında yatırılacak. En çok ve en az ödenecek tutar bellidir. Ek şartlarının sunulmuyor oluşu da olabildiğince önemlidir.

Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor! Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek!

Müşteriler kimlik kartlarını alarak şubeleri gitmeli ve taşıma işlemlerini tamamlamalıdır. Bu adımdan sonra ek ödemeleri basitçe alabilirler.

Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor! Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek!

Bankaların Yaptığı Promosyonlar

Bankaların ilan etmiş bulunduğu bu ek ödemeler milyonlarca vatandaşın gündemine girmiş durumdadır. İş Bankası, TEB, Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, Finansbank ve İNG gibi pek çok başarılı banka bu alanda çalışmalar yürütüyor.

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