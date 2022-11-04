Milyonlarca emeklinin maaş hesabına 6.000 TL ve 7.500 TL ek para yatıyor! Aralık 2022 gelmeden hemen ödenecek!

Yapılan maaş zamları emeklinin yükünü hafifletmede olabildiğince etkili oldu. Hem de vatandaşlar bağlamında ek ödeme planları da büyük ilgi çekti. Maaşını bu bankaya taşımak isteyen emekliler amacıyla değişik ödeme şekilleri de sahip olunan olacak.