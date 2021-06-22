Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatını artırmanın formülü!

Kıdem tazminatı yine aynı maddeye göre son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Son brüt maaş çalışılan yıl ay ve günle çarpılıp ödenecek rakam ortaya çıkartılıyor. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesilebiliyor. Tazminat alabilmek için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor. İşte bu noktada kıdem tazminatına esas teşkil eden son brüt ücret önem kazanıyor. Bu brüt rakamı artırmak mümkün. Yıl içinde nakit olarak ve düzenli ödenen her ücret tazminat hesaplanırken dikkate alınıyor.