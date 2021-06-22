Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatını artırmanın formülü!
Milyonlarca çalışan çalışma hayatının ilk gününden bu yana kıdem tazminatının ne yaparsa daha yüksek olacağını merak edip araştırıyor. Peki kıdem tazminatını artırmanın yolları nelerdir? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kıdem tazminatını artırmanın formülünü Yeni Asır'da kaleme aldı. İşte detaylar…
Yalnız 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde belirlenen tazminat alma şartlarında bazı istisnalar da bulunuyor. Buna göre askere gidenler, evlenen kadınlar, emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar, haklı fesih şartlarıyla ayrılanlar gibi çalışanlar da istifa ettiklerinde tazminatlarını alabiliyor.
Kıdem tazminatı yine aynı maddeye göre son brüt maaş üzerinden hesaplanıyor. Son brüt maaş çalışılan yıl ay ve günle çarpılıp ödenecek rakam ortaya çıkartılıyor. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesilebiliyor. Tazminat alabilmek için son iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olma şartı da bulunuyor. İşte bu noktada kıdem tazminatına esas teşkil eden son brüt ücret önem kazanıyor. Bu brüt rakamı artırmak mümkün. Yıl içinde nakit olarak ve düzenli ödenen her ücret tazminat hesaplanırken dikkate alınıyor.