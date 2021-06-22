Altın fiyatlarında 2022 kehaneti! Yükseliş sürecek mi? Gram altın kaç TL olacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son açıklamasındaki şahin üslubu ve Çin'in kripto paralarla ilgili yaptığı kısıtlama çağrıları piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Risklerin yükseldiği piyasalarda, krediyle yapılacak işlemler de gereksiz riski artırıyor. Bu durum gram altın ve dolar kurunda da yükselişe işaret ediyor. İşte dolar ve altınla ilgili son tahminler...

22.06.2021 08:54 - Son Güncelleme: 22.06.2021 08:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





