Altın fiyatlarında 2022 kehaneti! Yükseliş sürecek mi? Gram altın kaç TL olacak?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son açıklamasındaki şahin üslubu ve Çin'in kripto paralarla ilgili yaptığı kısıtlama çağrıları piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Risklerin yükseldiği piyasalarda, krediyle yapılacak işlemler de gereksiz riski artırıyor. Bu durum gram altın ve dolar kurunda da yükselişe işaret ediyor. İşte dolar ve altınla ilgili son tahminler...
22.06.2021 08:54
- Son Güncelleme: 22.06.2021 08:59
ABD Merkez Bankası'nın şahin üslubu, beklenenden önce adım atacağı yönündeki izlenim piyasalardaki pozisyonların gözden geçirilmesine neden oldu. Kripto varlıklarda ve değerli metallerde satışlar görülürken dolar güçleniyor.
Piyasalarda robot işlemler ve geçişkenlikler oynaklığı artırıyor. Bir piyasada artan kayıplar, aynı kişilerin farklı pozisyonlarının olması nedeniyle diğer piyasaları da etkileyebiliyor. Bu da sert satışlara yol açmakta.
KRİPTODA KAYIP
Milliyet'in haberine göre kripto varlıklarda hızlı getiriler sağlandığı gibi kayıplar da aynı sertlikte yaşanıyor. Çin'de Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısı ve İngiltere'de bankaların aldıkları önlemler satışları artırıyor. Kurumsal talep de sürüyor. MicroStrategy, yaklaşık 13 bin Bitcoin alımı yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre en büyük halka açık ticari istihbarat şirketlerinden biri olan MicroStrategy, 489 milyon dolarlık yeni alımla Bitcoin portföyünü genişletti. Kriptolarda iniş ve çıkışlı seyrin devam edeceği görülüyor.
BORSADA KAYBETTİRMEYENLER
Borsa İstanbul'da geçen beş yılda her yıl kazandıran 35 hisse senedi bulunuyor. Bu hisseler içerisinden sermayesi 300 milyon doların üzerinde 10 şirket bulunuyor. Kaybettirmeyen hisselerde ağırlıklı olarak belli bir sektörde kümelenme söz konusu değil.