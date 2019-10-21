2020 yılında Asgari Ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte hesaplama
2020 yılında Asgari Ücret ve AGİ ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışan yapılacak zamma kilitlenmiş durumda. Çalışanlar internette çeşitli hesaplama yollarına başvuruyor. Zam formülleri ise masada yer alıyor. Asgari ücret ile çalışanların en fazla merak ettiği konuların başında gelen asgari ücret zam oranlarının açıklanacağı tarih ise her yıl olduğu gibi Aralık ayında olacağı tahmin ediliyor. Bu yıl açıklanacak zam oranı ile birlikte şuanda 2 bin 20 TL olan asgari ücretin aratacağı ve gelecek zamla birlikte AGİ oranlarının da değişeceği aktarıldı. Uzmanlar bu yıl enflasyon rakamlarına göre asgari ücret zam oranın en az yüzde 15 olması beklentisinde olduklarını açıkladı.
Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranlarına göre 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna milyonlarca çalışan yanıt arıyor. İşçilerin aldığı minimum çalışma ücreti olan asgari ücret ve Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için 2020 yılında zam yapılması bekleniyor. Zam görüşmelerinin Aralık ayında başlaması beklenirken, işçilerin 2020 yılında alacağı zam oranları da kamuoyuna açıklanacak. Asgari ücrette hali hazırda SSK primi ödemesi, işsizlik fonu kesintisi, yüzde 15 gelir vergisi ve damga vergisi gibi vergiler alınıyor. Bu vergiler kaldırıldığı takdirde asgari ücretlinin maaşında ciddi miktarda artış yaşanacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak adlandırılan kurulun üyeleri, Bakanlık Çalışma Genel Müdürü ve yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Genel Müdürü ve yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile 5 işçi temsilcisi ve 5 işveren temsilcisinden oluşmaktadır.