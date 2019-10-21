2020 yılında Asgari Ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte hesaplama

2020 yılında Asgari Ücret ve AGİ ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışan yapılacak zamma kilitlenmiş durumda. Çalışanlar internette çeşitli hesaplama yollarına başvuruyor. Zam formülleri ise masada yer alıyor. Asgari ücret ile çalışanların en fazla merak ettiği konuların başında gelen asgari ücret zam oranlarının açıklanacağı tarih ise her yıl olduğu gibi Aralık ayında olacağı tahmin ediliyor. Bu yıl açıklanacak zam oranı ile birlikte şuanda 2 bin 20 TL olan asgari ücretin aratacağı ve gelecek zamla birlikte AGİ oranlarının da değişeceği aktarıldı. Uzmanlar bu yıl enflasyon rakamlarına göre asgari ücret zam oranın en az yüzde 15 olması beklentisinde olduklarını açıkladı.

21.10.2019 11:24 - Son Güncelleme: 21.10.2019 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





