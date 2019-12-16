Milyonlara müjde açıklandı! SGK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zammı son dakika kaç TL oldu?

SGK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zammı açıklaması yapıldı. Emekli maaş zammı için artık sayılı günler kaldı. SGK, SSK ve Bağkur emeklileri zam oranlarını büyük bir heyecanla bekliyor. TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı; TÜFE'de enflasyon yüzde 5.71 oldu. Buna göre de memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farkı oluştu. Enflasyon oranı yüzde 5'i aştığı için de fark, yüzde 0.71 oldu. Emekli maaşlarına ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam yapılırsa maaşlar oldukça artacak. Peki SGK SSK ve Bağkur'lu ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ne kadar? Milyonlar bekliyordu peş peşe açıklandı

16.12.2019 09:04 - Son Güncelleme: 16.12.2019 09:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





