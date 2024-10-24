MİLYONLARA 12 KALEMDE ARTIŞ! 65 yaş, evde bakım, engelli maaşı, emekli-memur maaşları, bedelli ücretleri 2025 zamlı ödeme listesi!

Yeni yıla sayılı günler kala, memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranı netleşmeye başladı. Ocak ayında yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisine, toplu sözleşme gereği yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon farkının yüzde 10'u aşan kısmı kadar artış yapılacak. Ekonomistlerin katıldığı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,11 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre memurların maaşına yüzde 11,33 oranında zam öngörülüyor. Yapılacak artış, memur emeklileri, kıdem tazminatları, sosyal destek ödemeleri ve bedelli askerlik ücretlerine de doğrudan yansıyacak.

Memur Maaşlarında Beklenen Artış



Tahminlere göre, ocak ayında memur maaşlarına yüzde 11.33 oranında zam yapılırsa en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL'den 43 bin 647 TL'ye yükselecek. Benzer şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 588 TL'den 19 bin 590 TL seviyesine çıkacak.