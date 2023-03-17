Milyonlar için ARA ZAM tarihi! 11.759 TL asgari ücret! Deprem bölgesi için kabul edildi! İşçiye 8.500 + 3.259 TL müjdesi...
Asgari ücretliye ara zam müjdesi! 1 Şubat'tan itibaren 8.500 lira olarak vatandaşlara yatırılmaya başlanan asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor. Deprem bölgesinde yaşanan asgari ücret artışının ardından milyonlarca kişiye ara zam gelip gelmeyeceği merak edildi. İşte detaylar.
17.03.2023 09:40 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:40
Asgari ücret ara zammı için milyonlarca kişi araştırma yapıyor. Deprem bölgesi asgari ücret artışının ardından vatandaşlar ikinci zam tarihi için detayları merak ediyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini onayladı. Asgari ücrete ara zam beklentisi oluşmasının ardından konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na gitmiş oldu. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte ara zam tarihi...