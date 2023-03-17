Milyonlar için ARA ZAM tarihi! 11.759 TL asgari ücret! Deprem bölgesi için kabul edildi! İşçiye 8.500 + 3.259 TL müjdesi...

Asgari ücret ara zammı için milyonlarca kişi araştırma yapıyor. Deprem bölgesi asgari ücret artışının ardından vatandaşlar ikinci zam tarihi için detayları merak ediyor. Deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi talebini onayladı. Asgari ücrete ara zam beklentisi oluşmasının ardından konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na gitmiş oldu. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte ara zam tarihi...