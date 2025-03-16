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Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

BİM marketleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. 18-21 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kataloglar yayımlandı. Elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, giyimden gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip katalog, alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İşte BİM 18-21 Mart aktüel kataloğundaki dikkat çeken ürünler ve fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 16:17
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

BİM'in 18-21 Mart 2025 tarihleri arasında satışa çıkaracağı ürünler arasında ev aletlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok avantajlı seçenek yer alıyor.

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

18 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

  • Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li - 275 TL

  • Solo Bambu Kağıt Havlu 16'li - 165 TL

  • Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi - 325 TL

  • Kotex Hijyenik Ped - 65 TL

  • Komili Sıvı Sabun 4 L - 75 TL

  • Billmatik Toz Deterjan 10 kg - 239 TL

  • Elidor Bakım Kürü 90 ml - 129 TL

  • Naturalove Fox Lamba - 159 TL

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

  • Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g - 109 TL

  • Gedik Piliç Döner 700 g - 159 TL

  • Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 g - 189 TL

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

  • Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g - 85 TL

  • Torku Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g - 69 TL

  • Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg - 169,50 TL

  • Hasata Basmati Pirinç - 69,50 TL

  • Hasata Mardin Kırmızı Mercimek - 49,50 TL

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

21 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU

  • Turbo Siyah Cam Ankastre Set - 8.950 TL

  • Mikrodalga Fırın - 1.990 TL

  • Stand Mikser - 4.250 TL

  • Vakum Makinesi - 999 TL

  • Türk Kahve Makinesi - 1.390 TL

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi - 999 TL

  • Dijital Çay Makinesi - 1.690 TL

  • Casper VIA M40 Cep Telefonu - 6.490 TL

  • Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro - 19.990 TL

  • Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google TV - 20.990 TL

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

  • Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı - 3.290 TL

  • Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti - 1.799 TL

  • Emsan Derin Çelik Tencere - 799 TL

  • Tefal 28 cm Wok Tava - 679 TL

  • Oyuncak Şeker Arabası - 219 TL

  • 100'lü Ahşap Bloklar - 289 TL

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

14-17 MART AKTÜEL İNDİRİMLERİ

  • Puding - 15,50 TL

  • Krem Şanti - 23,50 TL

  • Taze Mantı %100 Dana Eti - 41,50 TL

  • Erişte Tereyağlı-Yumurtalı - 24,50 TL

  • Pizza - 85 TL

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

  • Dana Kavurma 150 g - 99 TL

  • Dana Kuşbaşı Et 400 g - 199 TL

  • Donuk Bütün Piliç - 49,90 TL

  • Yumurta 30'lu - 149,50 TL

  • Doğuş Siyah Filiz Çay 1 KG - 175 TL

  • Torku Ayran 2 L - 59 TL

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

FOTOĞRAFLAR: BİM

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

FOTOĞRAFLAR: BİM

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

FOTOĞRAFLAR: BİM

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

FOTOĞRAFLAR: BİM

Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı
Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı