Mikrodalga fırın, çay makinesi, Tefal tava indirimi! BİM 18-21 MART AKTÜEL ürünler kataloğu yayımlandı

BİM'in 18-21 Mart 2025 tarihleri arasında satışa çıkaracağı ürünler arasında ev aletlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok avantajlı seçenek yer alıyor.
18 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 48'li - 275 TL
Solo Bambu Kağıt Havlu 16'li - 165 TL
Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi - 325 TL
Kotex Hijyenik Ped - 65 TL
Komili Sıvı Sabun 4 L - 75 TL
Billmatik Toz Deterjan 10 kg - 239 TL
Elidor Bakım Kürü 90 ml - 129 TL
Naturalove Fox Lamba - 159 TL
Erpiliç Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g - 109 TL
Gedik Piliç Döner 700 g - 159 TL
Bonfilet Dana Steak Burger 3x120 g - 189 TL
Banvit Piliç Uzun Sosis 1000 g - 85 TL
Torku Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g - 69 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg - 169,50 TL
Hasata Basmati Pirinç - 69,50 TL
Hasata Mardin Kırmızı Mercimek - 49,50 TL
21 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Turbo Siyah Cam Ankastre Set - 8.950 TL
Mikrodalga Fırın - 1.990 TL
Stand Mikser - 4.250 TL
Vakum Makinesi - 999 TL
Türk Kahve Makinesi - 1.390 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi - 999 TL
Dijital Çay Makinesi - 1.690 TL
Casper VIA M40 Cep Telefonu - 6.490 TL
Kalın Teker Elektrikli Bisiklet RSI X Pro - 19.990 TL
Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google TV - 20.990 TL
Güral Porselen 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı - 3.290 TL
Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti - 1.799 TL
Emsan Derin Çelik Tencere - 799 TL
Tefal 28 cm Wok Tava - 679 TL
Oyuncak Şeker Arabası - 219 TL
100'lü Ahşap Bloklar - 289 TL
14-17 MART AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Puding - 15,50 TL
Krem Şanti - 23,50 TL
Taze Mantı %100 Dana Eti - 41,50 TL
Erişte Tereyağlı-Yumurtalı - 24,50 TL
Pizza - 85 TL
Dana Kavurma 150 g - 99 TL
Dana Kuşbaşı Et 400 g - 199 TL
Donuk Bütün Piliç - 49,90 TL
Yumurta 30'lu - 149,50 TL
Doğuş Siyah Filiz Çay 1 KG - 175 TL
Torku Ayran 2 L - 59 TL
FOTOĞRAFLAR: BİM