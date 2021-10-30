Merkez Bankası’ndan son dakika rapor geldi! Ve netleşti! İşte SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere yansıyacak 2022 Ocak zammı...

2022 Ocak zammı SGK-SSK ve Bağkur'lular tarafından merakla bekleniyor. 2022 senesi Ocak ayı amacıyla emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2022 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Enflasyon oranlarının baz alındı maaş zammında sona yaklaşıldı. Durum böyleyken "2022 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne vakit belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" Soruları emekli vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. Bu bağlamda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon beklentilerinin 2021 sene sonu amacıyla yüzde 18.4'e, 2022 tahmininin ise 11.8'e yükseltildiğini aktardı. 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 7'ye güncellendi.