96 bin TL’ye karavan bile var! Hepsi yüzde 50 indirimli! Araba almak artık düş değil! Volkswagen Passat için 12 bin 300 TL yatırıp...

Bankalardan Satılık 2. El Araçlar Nasıl Alınır?

Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır. Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.