96 bin TL'ye karavan bile var! Hepsi yüzde 50 indirimli! Araba almak artık düş değil! Volkswagen Passat için 12 bin 300 TL yatırıp...
Hepsi yüzde 50 indirimli! Araba almak artık düş değil! 96 bin TL'ye karavan bile var! Bankalardan satılık arabalar, normal piyasalardan satın alınabileceklere göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, yurttaşların her süre ilk tercihleri içinde yer verilmiştir. Borçlu kişilerin borcuna karşılık el konulmuş olan bu otomobiller, bankalar tarafınca satışa çıkartılmakta ve araba almak isteyenler için çok uygun maliyete satılmaktadır. Örneğin pazar sayısal değeri 400 bin TL olan bir aracı icra yoluyla yarı fiyatına bulabilirsiniz. Sizde araç almak istiyorsanız, bankaların icralık araç listesine göz atabilirsiniz.
Son günlerde 2. el ve sıfır araba fiyatlarında döviz kurunun etkisiyle birlikte artış yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar bankalar tarafından satışa çıkarılan icralık otomobillere yöneliyor. Bu vasıtalar, normal piyasada satılan araçlara göre daha ucuz ve bütçeli oluyor. Örneğin pazar sayısal değeri 400 bin TL olan bir aracı icra yoluyla yarı fiyatına bulabilirsiniz. Sizde araç almak istiyorsanız, bankaların icralık araç listesine göz atabilirsiniz. Haberimizde Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan araçların listesine yer verdik. İşte Ziraat Bankası ucuz 2. el araç ilanları!
Bankalardan Satılık 2. El Araçlar Nasıl Alınır?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır. Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.
Teminat miktarı belirleme, yatırma ve diğer hususlar,
Bankanın Müşteri seçme hakkı,
Başvuru için gerekli evraklar ve belgeler,
Teklif verilmesi sonrası ihalenin başlaması ve süresi,
Satışın noterden gerçekleşme usulü,
Bankanın bildireceği diğer hususlar
bildirilir. Alıcı bu taahhütnameyi imzalayarak bankanın belirlemiş olduğu kuralları kabul ettiğini beyan eder. Bu şartnamenin her sayfası (alt kısmı) alıcı tarafından ıslak imza ile imzalanır.