Memurları heyecanlandıran haber! 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi
Memurların uzun bir süredir merakla beklediği 3600 ek göstergede yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu, 3600 ek gösterge başta olmak üzere birçok konuyu ele almak üzere 7 Aralık'ta toplanacak. Memurları yakından ilgilendiren bu haber üzerine milyonlarca memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son gelişmeler...
28 Kasım 2018 Çarşamba, 14:11:24 Güncelleme: 14:13:16
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