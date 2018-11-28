Memurları heyecanlandıran haber! 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi

Memurların uzun bir süredir merakla beklediği 3600 ek göstergede yeni gelişmeler yaşanıyor. Kamu Personeli Danışma Kurulu, 3600 ek gösterge başta olmak üzere birçok konuyu ele almak üzere 7 Aralık'ta toplanacak. Memurları yakından ilgilendiren bu haber üzerine milyonlarca memur 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son gelişmeler...

28 Kasım 2018 Çarşamba, 14:11:24 Güncelleme: 14:13:16
Memurları heyecanlandıran haber! 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), 3600 ek gösterge başta olmak üzere toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları ele almak amacıyla 7 Aralık'ta toplantı yapacak.

Memurları heyecanlandıran haber! 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor.

Memurları heyecanlandıran haber! 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi

Bu yılki ikinci ve son toplantısını yapacak Kurulda, Memur-Sen'in 3600 ek gösterge başta olmak üzere Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, enflasyon farkıyla toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme getirilen ve çözümü daha sonraya bırakılan konuları masaya taşıyacağı öğrenildi.

Memurları heyecanlandıran haber! 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi

ENFLASYON FARKI DA GÜNDEME GETİRİLECEK
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPDK'nin çalışma hayatının en önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olduğunu söyledi.

Memurları heyecanlandıran haber! 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi

Kurulun, kamunun verimliliği, çalışma barışının sağlanması, sorunların tartışılarak kamunun işleyişine ilişkin sorunların aşılması noktasında önemli bir çözüm organı işlevinin bulunduğunu belirten Tonbul, şunları kaydetti:

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emeklilere düşük faizli kredi müjdesi! Emekliler düşük faizli krediye nasıl başvurabilir?
Emeklilere düşük faizli kredi müjdesi! Emekliler düşük faizli krediye nasıl başvurabilir?