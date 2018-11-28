Emeklilere düşük faizli kredi müjdesi! Emekliler düşük faizli krediye nasıl başvurabilir?
Emeklilere yeni yıl öncesi bir müjde de bankalardan geldi. Bankaların emeklilere ödediği promosyon tutarında yeni yılda artışa gitmesi bekleniyor. Ayrıca bankaların emeklilere düşük faizli kredi fırsatı sunacağı da gelen haberler arasında. Peki emekliler düşük faizli kredi fırsatından nasıl yararlanabilecek? İşte detaylar...
REKABETİ YÜKSELTTİ
Ancak yaşanan rekabet, şimdilerde tutarı 600 liraya kadar yükseltti. Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapan da, 450 liraya varan promosyona ek olarak bir yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira (bazı bankalarda kredili mevduat hesabı da isteniyor) veren de var.
YENİ YILDA ARTACAK
2019'da promosyon kampanyaları güncellenecek. Bankalar yeni emeklileri, cezbedecek fırsat paketleri hazırlıyor. Maaşını 3 yıl aynı bankadan alacağına dair taahhüt imzalayan emekliye bin lira promosyon ödemeyi planlayan bankalar var. Bunun yanında, düşük faizli kredi, ücretsiz eft gibi ek fırsatlar da sunulacak.
YÜZDE 14 ZAM
Emeklilerin ocak zammı şekilleniyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek. Temmuz-ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti.