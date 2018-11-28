Emeklilere düşük faizli kredi müjdesi! Emekliler düşük faizli krediye nasıl başvurabilir?

REKABETİ YÜKSELTTİ

Ancak yaşanan rekabet, şimdilerde tutarı 600 liraya kadar yükseltti. Maaşa göre 330, 415, 500 lira ödeme yapan da, 450 liraya varan promosyona ek olarak bir yeni fatura talimatına 50 lira, 2 yeni otomatik fatura talimatına ise 150 lira (bazı bankalarda kredili mevduat hesabı da isteniyor) veren de var.