Memura üçlü zam! 2019 memur maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memur 2019 Ocak ayına sayılı günler kala maaşlarına gelecek zam ile ilgili haberlere göz çevirdi. Memurların Ocak ayında 3 ayrı zam alması gündemde. Ocak ayı ile birlikte memurlaraın toplu sözleşme zammı artacak, enflasyon farkı maaşlarına eklenecek ve aile yardımı da yükselecek. Peki memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur 2019 Ocak maaşı ne kadar olacak? Memur zammı ile ilgili son gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır Gazetesi'nde yazdı...
1) ÖNCE MAAŞ ARTACAK
Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek