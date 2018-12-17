Memura üçlü zam! 2019 memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur 2019 Ocak ayına sayılı günler kala maaşlarına gelecek zam ile ilgili haberlere göz çevirdi. Memurların Ocak ayında 3 ayrı zam alması gündemde. Ocak ayı ile birlikte memurlaraın toplu sözleşme zammı artacak, enflasyon farkı maaşlarına eklenecek ve aile yardımı da yükselecek. Peki memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur 2019 Ocak maaşı ne kadar olacak? Memur zammı ile ilgili son gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır Gazetesi'nde yazdı...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:02:39 Güncelleme: 11:13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





