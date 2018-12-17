Memura üçlü zam! 2019 memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur 2019 Ocak ayına sayılı günler kala maaşlarına gelecek zam ile ilgili haberlere göz çevirdi. Memurların Ocak ayında 3 ayrı zam alması gündemde. Ocak ayı ile birlikte memurlaraın toplu sözleşme zammı artacak, enflasyon farkı maaşlarına eklenecek ve aile yardımı da yükselecek. Peki memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur 2019 Ocak maaşı ne kadar olacak? Memur zammı ile ilgili son gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır Gazetesi'nde yazdı...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 11:02:39 Güncelleme: 11:13:31
Memura üçlü zam! 2019 memur maaşı ne kadar olacak?

3 milyona yakın memur, Ocak ayında üç ayrı artışa kavuşacak. Önce maaşlar toplu sözleşme zammıyla artacak. 6 aylık enflasyon da maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek.

Memura üçlü zam! 2019 memur maaşı ne kadar olacak?

Kamu kurumlarında görev yapan 3 milyona yakın memurun gelirleri Ocak ayında artacak.
Öncelikle maaşları değişecek olan memurlar ayrıca enflasyon farkını da maaşlarında görecek. Artan enflasyon ile birlikte memurların aldıkları aile yardımları da yükselmiş olacak.

Memura üçlü zam! 2019 memur maaşı ne kadar olacak?

5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasının ardından yaptığımız hesaplamalara göre 2 çocuklu bir memurun aile yardımı 2019 yılı ilk 6 ayı için 410 lirayı bulacak.

Memura üçlü zam! 2019 memur maaşı ne kadar olacak?

1) ÖNCE MAAŞ ARTACAK
Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek

Memura üçlü zam! 2019 memur maaşı ne kadar olacak?

2) FARK KESİNLEŞTİ
Maaş zammına ilaveten memurlar için bu dönemde enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu.
Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun Temmuz'da alınan yüzde 3.5'lik zammı aşması gerekiyordu.

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