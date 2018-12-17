Borcu olan milyonlarca kişi için son fırsat! 31 Aralık 2018'de bitiyor
GSS prim borcu olan milyonlarca kişiye borcundan kurtulmak için tanınan süre 31 Aralık'ta doluyor. Borcunu bu tarihe kadar ödeyen vatandaşlar gecikme faizi ve cezası ödemeden 2012'den beri devam eden borçlarından kurtulabilecek. Borcunu ödemeyenler 1 Ocak 2019'dan itibaren sağlık hizmetlerinden de faydalanamayacak. İşte o şartlar...
Yaklaşık 8 milyon vatandaşın kapsam dahilinde bulunduğu Genel Sağlık Sigortası'nda (GSS) 2 milyon 700 bin kişinin borcu, geçen yıl yayımlanan yasa kapsamında yeniden hesaplandı. Yeniden hesaplama öncesi aylık 426 liraya varan prim borcu ve faiziyle birlikte ağır bir tablo ile karşılaşan milyonlarca kişiye çıkarılan yasa ile kolaylık sağlandı.
Üç kademeli olan prim hesaplama sistemi, teke düşürüldü. Bu düzenleme ile birlikte, hane içindeki kişi başına ortalama geliri 2018 yılında aylık 676,50 TL'nin üzerinde olan herkes sağlık güvencesi yoksa aylık 60,89 lira prime tabi tutuldu. 1 Nisan 2017 tarihinden önce olan borçlar için ise aylık 53,33 TL tutar belirlendi.
31 ARALIK 2018'E KADAR FIRSAT TANINDI
Bu şekilde yeniden hesaplanan borçların ödenmesi için önce 1 Nisan 2018'e kadar zaman verilirken, daha sonra bu süre Mayıs ayına kadar uzatıldı. Ardından çıkarılan 7143 sayılı torba kanunla birlikte yeni bir hak daha tanınarak GSS prim borçlarının 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçileceği açıklandı.
GELİR TESTİNDE SÜRE DOLDU
Hane içerisindeki kişi başına geliri asgari ücretin 3'te birinden az olanların geçmiş borcu silinebiliyor. Ancak bunun için gelir testine girmek gerekiyordu. Eski borçlara yönelik yapılacak gelir testi için tanınan süre 30 Kasım 2018'de sona erdi. Artık bu tarihten önceki borçlar için gelir testi yapılamıyor. Ancak bundan sonraki GSS primlerinden kurtulmak için gelir testi yaptırma fırsatınız sürüyor.