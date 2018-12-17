Borcu olan milyonlarca kişi için son fırsat! 31 Aralık 2018'de bitiyor

31 ARALIK 2018'E KADAR FIRSAT TANINDI

Bu şekilde yeniden hesaplanan borçların ödenmesi için önce 1 Nisan 2018'e kadar zaman verilirken, daha sonra bu süre Mayıs ayına kadar uzatıldı. Ardından çıkarılan 7143 sayılı torba kanunla birlikte yeni bir hak daha tanınarak GSS prim borçlarının 31 Aralık 2018'e kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçileceği açıklandı.