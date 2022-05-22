Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Temmuzda çifte kazanç tablosu!
Temmuz ayında memurlar ne kadar maaş zammı alacaklarını merak edip araştırıyor. Ayrıca maaşlarla birlikte aile yardımları da artışa geçecek. Memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında %7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımıyla alacak. Enflasyon ipuçlarına göre 2 çocuklu aile yardımı bin 63 TL olacak. Peki, Eş için aile yardımı kaç TL olacak? 0-6 yaş ve 6 yaş üstü aile yardımı ne kadar zamlanacak? İşte memurların merak ettiği aile yardımı zammına ilişkin merak edilenler!
22.05.2022 09:15 - Son Güncelleme: 22.05.2022 09:15
4 Temmuz'da milyonlarca memurun hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Mevcutta memurlara çalışmayan eş için aylık 535,17 lira, 6 yaş altı çocuk için 117,72 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 lira ödeniyor. Enflasyon tahminlerine göre 2 çocuklu aile yardımı bin 63 TL olacak. İşte memur aile yardımı zammına ilişkin ipuçları!
Temmuz'da memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımında alacak.