Memura maaşın yanında 1.063 TL ek ödeme! Eşe 738,64 TL, 0-6 yaş çocuğa 162,48 TL, 6 yaş üstü çocuk için 81 TL yatacak! Temmuzda çifte kazanç tablosu!

4 Temmuz'da milyonlarca memurun hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Mevcutta memurlara çalışmayan eş için aylık 535,17 lira, 6 yaş altı çocuk için 117,72 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 lira ödeniyor. Enflasyon tahminlerine göre 2 çocuklu aile yardımı bin 63 TL olacak. İşte memur aile yardımı zammına ilişkin ipuçları!