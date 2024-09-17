MEMURA EN DÜŞÜK 42 BİN TL! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı için 5 farklı tahmin | İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisi 2025 Ocak zammında maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Bu yıl maaşları önce 49.25, ardından yüzde 19.31 çıkan memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025'teki zammı için 5 farklı tahmin var. Buna göre memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek memur maaşları...
Memurlar ve emekliler 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceğini ortaya koyuyor. Peki bu fark ne kadar olacak? Ocak zammı bu fark ile ne kadar olacak? İşte tahminler…
OVP: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 3.13 enflasyon farkıyla birlikte 9.31 olarak çıkacak. En düşük maaş bu tahmine göre memurlarda 42 bin 855, memur emeklilerine 19 bin 225 liraya yükselecek.
ANKET 1: Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43.14 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14.76 seviyesine çıkarken, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı buna göre yüzde 4.33 enflasyon farkıyla yüzde 10.59'u bulacak. En düşük maaş bu tahmin gerçekleşirse memurlarda 43 bin 357, memur emeklilerinde 19 bin 450 lirayı bulacak.