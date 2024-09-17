MEMURA EN DÜŞÜK 42 BİN TL! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı için 5 farklı tahmin | İşte meslek meslek zamlı maaşlar

1 Memurlar ve emekliler 2025 yılına yeni maaşla başlayacak. Yılın ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısmı kadar fark verilecek. Enflasyon tahminleri memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceğini ortaya koyuyor. Peki bu fark ne kadar olacak? Ocak zammı bu fark ile ne kadar olacak? İşte tahminler…

2 OVP: Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların Ocak zammı bu tahmine göre 3.13 enflasyon farkıyla birlikte 9.31 olarak çıkacak. En düşük maaş bu tahmine göre memurlarda 42 bin 855, memur emeklilerine 19 bin 225 liraya yükselecek.