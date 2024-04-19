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MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez'in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük...

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. 3 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması enflasyon farkı alınacağını ortaya koyarken, Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi hem farkın hem zam oranının ipucunu verdi. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 16:13 Güncelleme 19 Nisan 2024, 16:12
MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük... 1

Bu yılın ilk ayında maaşları yüzde 49.25 artırılan memurlar ve memur emekliler bir zammı da Temmuz'da alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz'da maaşlara yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük... 2

ENFLASYON FARKI VAR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 6.70, Şubat ayı enflasyonu yüzde 4.53, Mart ayı enflasyonu yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 3 aylık enflasyon yüzde 15.06 oldu.

MEMURA EN AZ 39 BİN 439 TL! Merkez’in enflasyon anketi sonrası meslek meslek temmuz zam hesabı çıktı! Polis, öğretmen, doktor, hemşireye en düşük... 3

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşması gerekiyordu. 3 aylık verilerle bu oran aşıldı. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı kesinleşti. Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 10.06'ya çıkarken, önümüzdeki 3 aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

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