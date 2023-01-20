Memura emekliye %13.52 Refah Payı artışı! Emekliye 8.112 TL, Memura 15.376 TL MAAŞ! 2.463 TL ilave ödeme + 600 puan! 5.500 TL ve üstü...

Memur ve emekli aylıklarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Memur maaşlarında yasal düzenleme 13 Ocak'ta resmileştiği için 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemeyen yüzde 13,52'lik refah payı zammı ise bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödemeyle hesaplara yatırılacak. Peki, kimler ne kadar alacak? İşte merak edilenler!