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Haberler Ekonomi Memura ailesine zamlar artıyor! Eş ve çocuklara ne ödenecek? İşte tüm detaylar...

Memura ailesine zamlar artıyor! Eş ve çocuklara ne ödenecek? İşte tüm detaylar...

Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Enflasyon tahminine göre 2 çocuklunun aile yardımı bin 63 lira olacak. İşte tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
21.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 21.05.2022 07:00
Memura ailesine zamlar artıyor! Eş ve çocuklara ne ödenecek? İşte tüm detaylar...

Memurlar bir yandan ek gösterge düzenlemesini merakla beklerken, bir yandan da Temmuz zammına kilitlendi.

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Memura ailesine zamlar artıyor! Eş ve çocuklara ne ödenecek? İşte tüm detaylar...

Temmuz'da memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımında alacak.

Memura ailesine zamlar artıyor! Eş ve çocuklara ne ödenecek? İşte tüm detaylar...

Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 535,17 lira, 6 yaş altı çocuk için 117,72 lira, 6 yaş üstü çocuk için de 58,86 lira ödeniyor.

Memura ailesine zamlar artıyor! Eş ve çocuklara ne ödenecek? İşte tüm detaylar...

Bu ödeme Temmuz'da memur maaş katsayısıyla birlikte yükselecek.

Memura ailesine zamlar artıyor! Eş ve çocuklara ne ödenecek? İşte tüm detaylar...

İlk 4 aylık enflasyon yüzde 31.71 çıktı. Buna göre aile yardımındaki artış şimdiden yüzde 31.21'e ulaştı.

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