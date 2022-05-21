Memura ailesine zamlar artıyor! Eş ve çocuklara ne ödenecek? İşte tüm detaylar...
Temmuz'da memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Enflasyon tahminine göre 2 çocuklunun aile yardımı bin 63 lira olacak. İşte tüm detaylar...
21.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 21.05.2022 07:00
Memurlar bir yandan ek gösterge düzenlemesini merakla beklerken, bir yandan da Temmuz zammına kilitlendi.
Temmuz'da memurların maaşlarına toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memurlar bir artışı da aile yardımında alacak.