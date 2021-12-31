200.000 TL için 48 ay vade ile konut kredisi aylık kaç taksit? Bankaların güncel faiz oranları! Garanti, Akbank, Yapı Kredi...

Yıl bitmeden kendi evinin sahibi olmak isteyen vatandaşlar yıllar boyu yaptıkları birikimin yanı sıra uygun geri ödeme koşulları ile konut kredisi çekmek istiyor ve bankaların güncel faiz oranlarını araştırıyor. Peki 200.000 TL için 48 ay vade ile konut kredisi aylık ne kadar ödenir? Garanti, Halkbank, Yapı Kredi, TEB, Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi bankaların yeni yıl öncesinde konut kredisi için sundukları faiz oranları, başvuru şartları ve geri ödenecek faizli tutarın kaç TL olduğuna ilişkin tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.