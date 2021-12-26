Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş...
Milyonlarca kişi yeni yıl ve yeni zamlı maaşları bekliyor. Asgari ücretin hemen ardından gözler Ocak ayı memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışan, çalışmayan herkesin gelirinde büyük bir artış yaşanacak. Memurlar için gelen ipuçlar arasında Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 11.2 enflasyon farkı beklentisi yer alıyor. Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya kadar ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artışa geçecek. İşte yeni yılın yeni kazançları hakkında detaylar...
26.12.2021 21:57
- Son Güncelleme: 26.12.2021 21:57
Memur, SGK SSK'lı, Bağkur emeklisi, EYT'li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4253 TL olduğunu açıkladı. Maaşlardaki artışın ardından emekli ve memur maaşları da zamlanacak. Emekli maaşları ve memur maaşları da kalem kalem hesaplanıyor. Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak. İşte yeni yıl yeni kazançlar!
MEMUR: Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 11.2 enflasyon farkı bekleniyor.