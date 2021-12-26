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Haberler Ekonomi Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş...

Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş...

Milyonlarca kişi yeni yıl ve yeni zamlı maaşları bekliyor. Asgari ücretin hemen ardından gözler Ocak ayı memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışan, çalışmayan herkesin gelirinde büyük bir artış yaşanacak. Memurlar için gelen ipuçlar arasında Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 11.2 enflasyon farkı beklentisi yer alıyor. Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi maaşı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya kadar ulaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artışa geçecek. İşte yeni yılın yeni kazançları hakkında detaylar...

26.12.2021 21:57 - Son Güncelleme: 26.12.2021 21:57
Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş...

Memur, SGK SSK'lı, Bağkur emeklisi, EYT'li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4253 TL olduğunu açıkladı. Maaşlardaki artışın ardından emekli ve memur maaşları da zamlanacak. Emekli maaşları ve memur maaşları da kalem kalem hesaplanıyor. Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak. İşte yeni yıl yeni kazançlar!

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Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş...

MEMUR: Ocak'ta yüzde 5'lik zamma ilaveten, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminine göre yüzde 11.2 enflasyon farkı bekleniyor.

Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş...

Buna göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 5 bin 31 liraya yükselecek. Memurlara ilave bir zam daha planlanırken; bir artış da aile yardımında olacak.

Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş...

Yüzde 16.2'lik zam tahminine göre, 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 683,79 lira olacak. Memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de zamlanacak. 135 liradan, yılın ilk yarısında 400, ikinci yarısında 428 liraya çıkacak.

Memur, SGK SSK’lı, Bağkur emeklisi, EYT’li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş...

MEMUR EMEKLİSİ: Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak.

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