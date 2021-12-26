Memur, SGK SSK'lı, Bağkur emeklisi, EYT'li için yeni yıl yeni maaşlar! Milyonların geliri kabaracak! En düşük 5 bin 31 TL maaş... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4253 TL olduğunu açıkladı. Maaşlardaki artışın ardından emekli ve memur maaşları da zamlanacak. Emekli maaşları ve memur maaşları da kalem kalem hesaplanıyor. Ocak zammı yüzde 16.2 olursa en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 275 liradan 3 bin 806 liraya ulaşacak. İşte yeni yıl yeni kazançlar!