Buralarda arsa ve arazisi olan yaşadı! Fiyatlar tavan yaptı... | Arsa ve arazi fiyatlarının en çok arttığı iller

Koronavirüs salgını süreciyle birlikte konuta olan talebin yanı sıra arazi ve arsalara olan ilgi de arttı. Bu ilgi beraberinde arsa ve arazi fiyatlarının yükselmesine de neden oldu. İşte son dönemde en çok değerlenen bölgeler...

10.05.2021 08:56 - Son Güncelleme: 10.05.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





