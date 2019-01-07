Memur emeklisi zamlı maaşları ne kadar oldu? Memur emeklisi 2019 Ocak maaşları tam liste
Milyonlarca memur emeklisi TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranından sonra belli olan 2019 maaşlarına gözünü çevirdi. Enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 10,73 oranında zamlı maaş alacak memur emeklileri, maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Peki ama 2019 en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi 2019 zamlı maaşları ne kadar? Memur emeklilerinin cevabını merakla beklediği sorulara Hürriyet yazarı Noyan Doğan köşesinde yanıt verdi. İşte 2019 memur emeklisi zamlı maaş listeleri...
TOPLUSÖZLEŞME ZAMMI
2017'nin ağustosunda yapılan son toplusözleşmeye göre de memur ve emeklileri, 2019'un da ocak-temmuz döneminde yüzde 4, temmuz-aralık döneminde yüzde 5 zam alacaklar. Yine toplu sözleşmeye göre 2018'in temmuz-aralık döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa aradaki fark, maaşlara zam olarak yansıtılacak.
TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı ve 2018'in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Böylece toplu sözleşmeye göre yüzde 4'lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73'lik fark da eklendiğinde; yeni yılda memur ve emeklileri maaşlarını ocak ayından itibaren yüzde 10.73'lük artışla alacak.
ENFLASYON FARKI GELDİ
Bu çerçevede de aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3.512 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2.379 lira olacak. 2018 yılının ocak ayında ise, toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 4'lük zammın üzerine yüzde 1.69 da
enflasyon farkı eklendi ve görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını toplam yüzde 5.69 zamlı aldı.
Temmuzda ise toplusözleşmeden kaynaklı yüzde 3.5 zammın üzerine, yüzde 5.17'lik enflasyon farkı ile birlikte maaşlara yüzde 8.67'lik zam yapıldı. Böylece kamu görevlileri ve emeklileri 2018 yılında toplam 14.36 zam almış oldu. 2017 yılında ise zam oranları ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 6,89 olmak üzere toplam yüzde 9,89 oldu.