Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? 2019 kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama
2019'da kıdem tazminatı tavan miktarı ne kadar oldu? Yeni yılda asgari ücrete yapılan yüzde 26,05'lik zam ile birlikte birçok kalemde de artış yaşandı. Bunlardan en önemlilerinden biri olarak kıdem tazminatı göze çarpıyor. Peki ama kıdem tazminatı hesaplaması nasıl yapılır? 2019 kıdem tazminatı ne kadar oldu? Kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır? İşte kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili detaylar...
Asgari ücretteki artıştan sonra 2019'da kıdem tazminatının tavan miktarının ne kadar olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren rakamda, yüzde 10 civarında bir artış bekleniyordu. Peki ama 2019 kıdem tazminatı tavan miktarı ne kadar olacak? 2019 kıdem ve ihbar tazminatı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
Kıdem tazminatı işten ayrılanlar ve ayrıcalıklar için büyük önem taşıyor. Kıdem tazminatı tavan ücreti 2019'da kaç lira oldu sorusu merak ediliyor. Ufak bir hesapla 10 yıldır çalışan bir asgari ücretli işçinin kıdem tazminatı 2018'de 20.295 lira olurken bu rakam 2019'da 25.584 liraya çıkacak. Böylece çalışan 5 bin 289 lira daha fazla para alacak.
Kıdem tazminatı nedir?
İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen tazminattır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, işveren tarafından işten çıkarılması gerekir. Ancak işçinin çıkarılırken, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Yani, hırsızlık, huzuru bozacak davranışlar gibi işyeri kurallarına aykırı nedenlerden işten çıkarılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız.
KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?
Çalışanların güvencesi niteliğindeki kıdem ve ihbar tazminatı yeni yılda asgari ücrete paralel artacak. Artış yüzde 26 olacak ve 1 yıl çalışması olan net 2538 lira kıdem, 2011 lira da ihbar tazminatı alacak.
Kıdem tazminatı, sigortalı (SSK'lı) çalışan yaklaşık 20 milyon işçinin güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Alt limiti asgari ücretle belirlenen kıdem tazminatının üst limitini ise memur maaşlarına yapılan zam belirliyor.
KIDEM TAZMİNATI 2019 TAVAN ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Milyonlarca işçinin merak ettiği soruya yanıt geldi. Kıdem tazminatının tavan tutarı 2019 yılında 6 bin 17 lira olarak belirlendi. Bundan sonra işten çıkarılan bir işçi kıdem tazminatı olarak her yıl başına 6 bin 17 lira alabilecek. Kıdem tazminatı tavan miktarı 2018 Temmuz ayında 5 bin 434 lira olarak hesaplanmıştı.