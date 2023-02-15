Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...

2023 buzağı desteklemelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı ve mazott gübre desteklerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2023? Mazot ve Gübre desteği yattı mı? İşte detaylar...