Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Buzağı destekleri ve mazot gübre hakkında aramalar hız kazandı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve çiftçilerin rahatça üretim yapmasını isteyen devletimiz, yardımlarını artırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere destek olmak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirtti. Peki, Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
15.02.2023 11:42 - Son Güncelleme: 15.02.2023 11:42
2023 buzağı desteklemelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı ve mazott gübre desteklerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2023? Mazot ve Gübre desteği yattı mı? İşte detaylar...