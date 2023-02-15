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Haberler Ekonomi Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Buzağı destekleri ve mazot gübre hakkında aramalar hız kazandı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve çiftçilerin rahatça üretim yapmasını isteyen devletimiz, yardımlarını artırıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere destek olmak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirtti. Peki, Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

takvim.com.tr
15.02.2023 11:42 - Son Güncelleme: 15.02.2023 11:42
Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...

2023 buzağı desteklemelerinin ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan kişilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen buzağı ve mazott gübre desteklerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Buzağı destekleri ne zaman yatırılacak 2023? Mazot ve Gübre desteği yattı mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...

BAKAN KİRİŞÇİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.

Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirterek, devlet ve millet bir olarak tüm zorlukların birlikte aşılacağını kaydetti.

Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Kirişci'nin paylaşımında; mazot, gübre, hayvancılık ve kırsal kalkınma destekleri ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme başvurularıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Mazot ve Gübre, Buzağı destekleri ne zaman yatacak 2023? Şubat 2023 zamlı Buzağı desteklemeleri kaç TL oldu, ne zaman ödenecek? TCKN 2,4,6,8 olanlar...

"2022'den itibaren ayni olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri, depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir.

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