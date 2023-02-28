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Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023! BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Mazot, gübre, buzağı desteği ödeme tarihleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem sonrası çiftçi ve tarım destek ödemelerine dair araştırmalar artttı. Emekli ve memur maaşları ve sosyal destekleri erken yatırılmıştı. Peki Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!

28.02.2023 09:35 - Son Güncelleme: 28.02.2023 09:36
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!

Buzağı desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu son günlerde sıkça araştırılıyor. Çiftçi destek ödemelerinin başlamasıyla gözler buzağı destek ödemelerine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere 11 kalemde destekleme ödemelerinin yapılacağını açıklamıştı. Peki Buzağı desteği ödemesi ne kadar, kaç TL? Buzağı parası hangi tarihte yatacak? İşte merak edilenler.

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BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destekleme ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!

Deprem bölgesinde üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini de belirten Kirişçi, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödeme tarihleri 2023!

Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer verdi.

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