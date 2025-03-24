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Mart ve Nisan 2025'te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

Mart ve Nisan 2025'te Borsa İstanbul'da büyük temettü yağmuru yaşanacak! Bankacılık, otomotiv ve sanayi sektörlerinin dev isimleri, hisse başı rekor seviyelerde ödeme yapacak. İşte yatırımcıları sevindirecek dev temettü listesi...

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 09:22
Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

Borsa İstanbul'da yatırımcıların dört gözle beklediği temettü dönemi başladı. Dev şirketler milyarlarca liralık nakit dağıtımıyla Mart ve Nisan aylarında piyasayı hareketlendirecek. İşte en yüksek temettü ödeyecek şirketler ve ödeme tarihleri...

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

MART 2025'TE TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK ŞİRKETLER

  • Akçansa (AKCNS): Toplam 1 milyar 20 milyon TL dağıtacak; hisse başı 5,328 TL – 24 Mart

  • Nuh Çimento (NUHCM): Toplam 1 milyar 289 milyon TL; hisse başı 8,585 TL – 25 Mart

  • AgeSA (AGESA): 850 milyon TL; hisse başı 4,722 TL – 26 Mart

  • Anadolu Hayat (ANHYT): 2 milyar 125 milyon TL; hisse başı 4,942 TL – 26 Mart

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

  • Akbank (AKBNK): 5 milyar 401 milyon TL; hisse başı 1,039 TL – 26 Mart

  • Ege Endüstri (EGEEN): 141 milyon 987 bin TL; hisse başı 45,050 TL – 28 Mart

  • İş Yatırım (ISMEN): 7 milyar 225 milyon TL; hisse başı 4,817 TL – 28 Mart

  • Tüpraş (TUPRS): 12 milyar 750 milyon TL; hisse başı 6,617 TL – 28 Mart

  • Garanti BBVA (GARAN): 15 milyar 670 milyon TL; hisse başı 3,731 TL – 28 Mart

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

NİSAN 2025'TE TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK ŞİRKETLER

  • Çimsa (CIMSA): 510 milyon TL; hisse başı 0,539 TL – 2 Nisan

  • Aygaz (AYGAZ): 2 milyar 682 milyon TL; hisse başı 10,668 TL – 2 Nisan

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

  • Türk Traktör (TTRAK): 4 milyar 577 milyon TL; hisse başı 41,197 TL – 2 Nisan

  • Sabancı Holding (SAHOL): 5 milyar 356 milyon TL; hisse başı 2,550 TL – 3 Nisan

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

  • Ford Otosan (FROTO): 5 milyar 709 milyon TL; hisse başı 16,245 TL – 3 Nisan

  • Koç Holding (KCHOL): 16 milyar 11 milyon TL; hisse başı 5,848 TL – 10 Nisan

  • Alarko Carrier (ALCAR): 580 milyon TL; hisse başı 53,735 TL – 10 Nisan

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

  • Enka İnşaat (ENKAI): 6 milyar 375 milyon TL; hisse başı 1,700 TL – 16 Nisan

  • Alarko Holding (ALARK): 979 milyon TL; hisse başı 2,251 TL – 17 Nisan

  • Çelebi (CLEBI): 3 milyar 47 milyon TL; hisse başı 125,375 TL – 24 Nisan

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

EN YÜKSEK HİSSE BAŞI TEMETTÜLER

  • Çelebi (CLEBI): 125,375 TL

  • Alarko Carrier (ALCAR): 53,735 TL

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

  • Türk Traktör (TTRAK): 41,197 TL

  • Ege Endüstri (EGEEN): 45,050 TL

Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

Fotoğraflar: AA