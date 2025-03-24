Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

Borsa İstanbul'da yatırımcıların dört gözle beklediği temettü dönemi başladı. Dev şirketler milyarlarca liralık nakit dağıtımıyla Mart ve Nisan aylarında piyasayı hareketlendirecek. İşte en yüksek temettü ödeyecek şirketler ve ödeme tarihleri...
MART 2025'TE TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK ŞİRKETLER
Akçansa (AKCNS): Toplam 1 milyar 20 milyon TL dağıtacak; hisse başı 5,328 TL – 24 Mart
Nuh Çimento (NUHCM): Toplam 1 milyar 289 milyon TL; hisse başı 8,585 TL – 25 Mart
AgeSA (AGESA): 850 milyon TL; hisse başı 4,722 TL – 26 Mart
Anadolu Hayat (ANHYT): 2 milyar 125 milyon TL; hisse başı 4,942 TL – 26 Mart
Akbank (AKBNK): 5 milyar 401 milyon TL; hisse başı 1,039 TL – 26 Mart
Ege Endüstri (EGEEN): 141 milyon 987 bin TL; hisse başı 45,050 TL – 28 Mart
İş Yatırım (ISMEN): 7 milyar 225 milyon TL; hisse başı 4,817 TL – 28 Mart
Tüpraş (TUPRS): 12 milyar 750 milyon TL; hisse başı 6,617 TL – 28 Mart
Garanti BBVA (GARAN): 15 milyar 670 milyon TL; hisse başı 3,731 TL – 28 Mart
NİSAN 2025'TE TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK ŞİRKETLER
Çimsa (CIMSA): 510 milyon TL; hisse başı 0,539 TL – 2 Nisan
Aygaz (AYGAZ): 2 milyar 682 milyon TL; hisse başı 10,668 TL – 2 Nisan
Türk Traktör (TTRAK): 4 milyar 577 milyon TL; hisse başı 41,197 TL – 2 Nisan
Sabancı Holding (SAHOL): 5 milyar 356 milyon TL; hisse başı 2,550 TL – 3 Nisan
Ford Otosan (FROTO): 5 milyar 709 milyon TL; hisse başı 16,245 TL – 3 Nisan
Koç Holding (KCHOL): 16 milyar 11 milyon TL; hisse başı 5,848 TL – 10 Nisan
Alarko Carrier (ALCAR): 580 milyon TL; hisse başı 53,735 TL – 10 Nisan
Enka İnşaat (ENKAI): 6 milyar 375 milyon TL; hisse başı 1,700 TL – 16 Nisan
Alarko Holding (ALARK): 979 milyon TL; hisse başı 2,251 TL – 17 Nisan
Çelebi (CLEBI): 3 milyar 47 milyon TL; hisse başı 125,375 TL – 24 Nisan
EN YÜKSEK HİSSE BAŞI TEMETTÜLER
Çelebi (CLEBI): 125,375 TL
Alarko Carrier (ALCAR): 53,735 TL
Türk Traktör (TTRAK): 41,197 TL
Ege Endüstri (EGEEN): 45,050 TL
Fotoğraflar: AA