Mart ve Nisan 2025’te en çok temettü veren şirketler hangileri? Borsa İstanbul temettü rekoru

Borsa İstanbul'da yatırımcıların dört gözle beklediği temettü dönemi başladı. Dev şirketler milyarlarca liralık nakit dağıtımıyla Mart ve Nisan aylarında piyasayı hareketlendirecek. İşte en yüksek temettü ödeyecek şirketler ve ödeme tarihleri...