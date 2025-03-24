Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

ŞOK Aktüel kataloğu 26 Mart 2025 fırsatları açıklandı! 1 Nisan'a kadar sürecek indirimli kampanyada gıda ve temizlik ürünlerinden ev gereçlerine kadar onlarca farklı kategorideki ürünler stoklarla sınırlı olarak raflarda yerini alacak.