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Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

Bu haftaki indirimlerde ayrıca televizyon, buzdolabı gibi elektronik ürünler de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. 26 Mart Çarşamba günü başlayıp 1 Nisan tarihine kadar devam edecek fırsatlar, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 09:15
Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

ŞOK Aktüel kataloğu 26 Mart 2025 fırsatları açıklandı! 1 Nisan'a kadar sürecek indirimli kampanyada gıda ve temizlik ürünlerinden ev gereçlerine kadar onlarca farklı kategorideki ürünler stoklarla sınırlı olarak raflarda yerini alacak.

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

🍼 Bebek Ürünleri

  • 🥛 Bebelac Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 209 TL

  • 🧼 Johnson's Bebek Sabunu Sütlü - 24 TL

  • 👶 Baby Turco Doğadan Bebek Bezi 2'li Fırsat Paketi - 249 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

🛁 Temizlik ve Kişisel Bakım

  • 🧽 Pia Banyo Lifi - 12,90 TL

  • 🚿 Duru Duş Jeli Lavanta Bahçesi/Deniz Esintisi - 51,90 TL

  • 🧺 Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri - 111 TL

  • 🌸 Peros Soft Yumuşatıcı Lavanta Bahçesi/Beyaz Çiçekler - 109 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

🍽️ Gıda Ürünleri

  • 🫒 Lio Salamura Siyah Zeytin 201-260 - 99 TL

  • 🧀 Mis Yarım Yağlı Taze Peynir - 89 TL

  • 🧀 Mis Tam Yağlı 3 Dilim İnek Peyniri - 129 TL

  • 🥯 Mis Labne - 34,50 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

  • 🍗 Lezita Piliç Salam - 47 TL

  • 🍯 Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı - 299 TL

  • 🍖 Erpiliç Piliç Büfe Salam - 44 TL

  • 🍎 Superfresh Elmalı Çıtır Rulo - 69 TL

  • 🍨 Carte D'or Selection Dondurma Çeşitleri - 179 TL

  • 🍵 Lipton Yellow Label Çay - 199 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

💄 Kozmetik ve Saç Bakımı

  • 💇🏻‍♀️ Elseve Güzelleştici Krem Kuru ve Sert Saçlar - 137,90 TL

  • 💧 Gliss Oil Elixir Sıvı Saç Kremi - 99 TL

  • 🎨 Palette Saç Boyası Çeşitleri - 89,90 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

  • 👜 Pia Çantalı Makyaj Fırça Seti - 189 TL

  • 🌺 Lady Club Vücut Spreyi - 79,90 TL

  • 🧔 Adam Erkek Edt Black/Victory - 105 TL

  • 🪒 Arko Men Cool Tıraş Kremi - 39,50 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

🌿 Bahçe ve Balkon Ürünleri

  • 🍽️ Piknik Masası Beyaz/Siyah Mermer - 399 TL

  • 🪑 Rattan Tabure Antrasit/Koyu Kahve - 119 TL

  • 🪑 Hasır Tabure - 79,95 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

  • 🛋️ Royal Kare Masa - 499 TL

  • Rattan Sehpa - 199 TL

  • 🌱 Bambu Koltuk - 399 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

🌷 Bahçe Saksıları ve Malzemeleri

  • 🌸 Nergiz Saksı - 79,95 TL

  • 🌼 Sümbül Balkon Saksı - 59,95 TL

  • 🪴 Askılı Makrome - 49,95 TL

  • 🏵️ Kemer Balkon Saksı - 69,95 TL

  • 🚰 Bahçe Hortumu - 299 TL

  • 📺 Elektronik ve Beyaz Eşya

  • 📺 Regal 65R75U01 4K Ultra HD 65" Smart LED TV - 23.599 TL

  • 📺 Regal 70R66QA11 4K Ultra HD 70" Android Smart QLED TV - 33.299 TL

  • 🥶 Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı - 10.599 TL

  • 🍽️ Hoover HF 3E53EOW-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.599 TL

  • 🪜 Merdiven - 749 TL

  • 💦 Sümbül Sulama Kabı - 39,95 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

  • 🏵️ Kemer Balkon Saksı - 69,95 TL

  • 🚰 Bahçe Hortumu - 299 TL

  • 🪜 Merdiven - 749 TL

  • 💦 Sümbül Sulama Kabı - 39,95 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

📺 Elektronik ve Beyaz Eşya

  • 📺 Regal 65R75U01 4K Ultra HD 65" Smart LED TV - 23.599 TL

  • 📺 Regal 70R66QA11 4K Ultra HD 70" Android Smart QLED TV - 33.299 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

  • 🥶 Simfer Sr-2514 Çift Kapılı Buzdolabı - 10.599 TL

  • 🍽️ Hoover HF 3E53EOW-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 10.599 TL

Büyük bayram indirimi başladı; 26 Mart 2025 ŞOK aktüel kataloğu geldi

Fotoğraflar: ŞOK