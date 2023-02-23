5.500 TL maaş alana 3 yılda 1 gelir dedirtecek fırsat! 12.000 TL EK MAAŞ! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...

12.000 TL ek ödeme anında hesabınıza gelecek. ATM'den alabiliyorsunuz. Emekli maaşı alan ve anında bunu yapan karşılıksız, geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla rahatlığa kavuşan emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuşmuşken, bankalardan da peş peşe kampanyalar yapılıyor. İşte Mart ayı emekli promosyon ödemelerine dair merak edilenler!