5.500 TL maaş alana 3 yılda 1 gelir dedirtecek fırsat! 12.000 TL EK MAAŞ! TEB, Halkbank, Garanti, Ziraat, PTT, İŞ...
5.500 TL ve üstü maaş alan emekliler bunu yapmaları halinde karşılıksız ve geri ödemesiz nakit para alabilecek. İlaç gibi karşılıksız ve geri ödemesiz para yatıyor. Mart ayı promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Emekli vatandaşalar merakla promosyon kampanyalarını takip ediyor. Peki, en yüksek ödeme hangi bankada? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
23.02.2023 12:12 - Son Güncelleme: 23.02.2023 12:12
12.000 TL ek ödeme anında hesabınıza gelecek. ATM'den alabiliyorsunuz. Emekli maaşı alan ve anında bunu yapan karşılıksız, geri ödemesiz ek para veriliyor. Emekli maaşlarına yapılan zamlarla rahatlığa kavuşan emeklilere peş peşe müjdeli haberler de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emekli Ocak zammına kavuşmuşken, bankalardan da peş peşe kampanyalar yapılıyor. İşte Mart ayı emekli promosyon ödemelerine dair merak edilenler!