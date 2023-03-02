Mazot, gübre, buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri ÖDEME TAKVİMİ, sorgulama ekranı LİSTESİ 2023!

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ

Öte yandan Kirişci, 12 milyar 508 milyon 956 bin 845 TL mazot ve gübre, 119 milyon 344 bin 310 TL su ürünleri, 127 milyon 6 bin 325 TL buzağı, 57 milyon 952 bin TL sürü büyütme ve yenileme, 22 milyon 835 bin TL besilik erkek sığır, 733 milyon 574 bin 582 TL yem bitkileri üretim, 191 milyon 991 bin 600 TL anaç koyun ve keçi, 36 milyon 615 bin 320 TL arıcılık, 33 milyon 474 bin 883 TL çiğ süt, 3 milyon 937 bin TL hastalıktan ari işletme ve 318 bin 850 TL hayvan gen kaynaklarını koruma desteği ödendiğini duyurdu.