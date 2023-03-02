Mazot, gübre, buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri ÖDEME TAKVİMİ, sorgulama ekranı LİSTESİ 2023!
Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusu gündemde sıkça araştırılırken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destekleme ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Pekİ; Mazot, gübre, buzağı desteği yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi sorgulama ve listesi...
Mazot, gübre, buzağı desteği yattı mı, çiftçi destek ödemeleri ne zaman yatacak soruları sıkça araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin o tarihte çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. İşte ödeme takvimi ve sorgulama ekranı...
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Vahit Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz. Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ
Öte yandan Kirişci, 12 milyar 508 milyon 956 bin 845 TL mazot ve gübre, 119 milyon 344 bin 310 TL su ürünleri, 127 milyon 6 bin 325 TL buzağı, 57 milyon 952 bin TL sürü büyütme ve yenileme, 22 milyon 835 bin TL besilik erkek sığır, 733 milyon 574 bin 582 TL yem bitkileri üretim, 191 milyon 991 bin 600 TL anaç koyun ve keçi, 36 milyon 615 bin 320 TL arıcılık, 33 milyon 474 bin 883 TL çiğ süt, 3 milyon 937 bin TL hastalıktan ari işletme ve 318 bin 850 TL hayvan gen kaynaklarını koruma desteği ödendiğini duyurdu.
ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?
Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.