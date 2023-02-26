MEB Mart ayı TYP temizlikçi İL İL İŞKUR kura sonuçları! Mart ayı İŞKUR TYP alımları başladı mı? TYP 2023 KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ! Numara ile sorgula...
İŞKUR Mart TYP alımları dört gözle bekleniyor. 'İŞKUR TYP Mart 2023 yılı işçi alımları ne zaman başlayacak? TYP işçi kadro dağılımı ve başvuru koşulları neler olacak?' soruları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir eğitim, deneyim ya da diğer özel şartların arandığı ilanlara temel şartları sağlayan herkes başvurabilmektedir. İşte tüm detaylar haberimizde!
26.02.2023 20:41 - Son Güncelleme: 26.02.2023 20:43
Birçok kişinin yararlandığı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da adaylar ilgili kamu kurumlarından yapılacak olan ilanları beklemekte olup Mart ayı geri sayımda en çok merak edilen konularda biri de 2023 Mart TYP ilanlarının ne zaman yayınlanacağı ve alımların ne zaman başlayacağı oldu. Peki, Mart ayı İŞKUR TYP alımları başladı mı? İşte detaylar...
Mart ayı İŞKUR TYP alımları başladı mı?
Henüz yeni TYP alımı için açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
İŞKUR TYP işçi alımı başvurusu nasıl, nereden yapılır?
İŞKUR tarafından, depremden etkilenen iller için depremin etkilerini hafifletmek amacıyla olağanüstü hal bölgesi valiliklerine 16 bin kişilik Toplum Yararına Program (TYP) kontenjanı tahsis edildi.