MEB Mart ayı TYP temizlikçi İL İL İŞKUR kura sonuçları! Mart ayı İŞKUR TYP alımları başladı mı? TYP 2023 KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ! Numara ile sorgula...

Birçok kişinin yararlandığı Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da adaylar ilgili kamu kurumlarından yapılacak olan ilanları beklemekte olup Mart ayı geri sayımda en çok merak edilen konularda biri de 2023 Mart TYP ilanlarının ne zaman yayınlanacağı ve alımların ne zaman başlayacağı oldu. Peki, Mart ayı İŞKUR TYP alımları başladı mı? İşte detaylar...