ORTA VADEDE BEKLENTİLER SINIRLI ARTIŞA İŞARET EDİYOR
24 ay sonrasına ilişkin projeksiyonlarda ise daha ılımlı bir tablo dikkat çekiyor. En yüksek olasılık yüzde 46,12 ile yüzde 16–18,99 aralığında yoğunlaşırken, yüzde 13–15,99 bandı için olasılık yüzde 13,17 olarak hesaplandı. Daha yüksek aralık olan yüzde 19–21,99 için beklenti ise yüzde 17,11 seviyesinde kaldı.
Genel görünüm, kısa vadede yukarı yönlü revizyonlara rağmen orta vadede daha sınırlı bir enflasyon patikasına işaret ediyor. Açıklanacak mart ayı verileri, bu beklentilerin ne ölçüde karşılık bulduğunu ortaya koyacak.