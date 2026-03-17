Mart ayı enflasyonu için gözler TÜİK'te: Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı

Milyonlarca memur, emekli ve kiracının kilitlendiği mart enflasyon verileri için geri sayım başladı. TÜİK tarafından açıklanacak olan mart ayı enflasyon rakamları; kira artış oranlarından maaş zamlarına kadar pek çok kalemi doğrudan etkileyecek. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası anketine göre güncellenen yeni beklentiler ve kritik tarih...

Türkiye'de Milyonlarca Kişinin Yakından Takip Ettiği Enflasyon Verileri İçin Kritik Tarih Netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (Tüik) Açıklayacağı Mart 2026...

Türkiye'de milyonlarca kişinin yakından takip ettiği enflasyon verileri için kritik tarih netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mart 2026 enflasyon rakamları öncesinde beklentiler yukarı yönlü güncellendi.

Piyasa Beklentileri Yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (Tcmb) Mart Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, Enflasyon Beklentilerindeki Artışı Ortaya Koydu...

PİYASA BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerindeki artışı ortaya koydu. Buna göre mart ayına ilişkinTÜFE artışı beklentisi yüzde 1,89'dan yüzde 2,18'e yükseldi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e çıktı.

Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 22,17'ye, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,30 seviyesine yükseldi.

Veriler 3 Nisan'da Açıklanacak Tüik'in Her Ay Düzenli Olarak Yayımladığı Enflasyon Verileri, Mart Ayı İçin 3 Nisan 2026 Cuma Günü Saat 10.00'Da Kamuoyuyla...

VERİLER 3 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

TÜİK'in her ay düzenli olarak yayımladığı enflasyon verileri, mart ayı için3 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Açıklanacak TEFE-TÜFE oranları; memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra kira artış hesaplamalarında da belirleyici rol oynayacak.

Enflasyonda Olasılık Dağılımı Katılımcıların 12 Ay Sonrasına Yönelik Tahminleri İncelendiğinde, En Güçlü Beklentinin Yüzde 20–22,99 Aralığında Yoğunlaştığı...

ENFLASYONDA OLASILIK DAĞILIMI

Katılımcıların 12 ay sonrasına yönelik tahminleri incelendiğinde, en güçlü beklentinin yüzde 20–22,99 aralığında yoğunlaştığı görülüyor. Bu aralığa verilen olasılık yüzde 39,21 olarak öne çıkarken, yüzde 23–25,99 bandı için öngörü yüzde 35,66 oldu. Daha düşük aralık olan yüzde 17–19,99 için ise olasılık yüzde 14,79 seviyesinde kaldı.

Nokta tahminlere göre de katılımcıların büyük bölümü yine yüzde 20-22,99 aralığında birleşiyor.

Orta Vadede Beklentiler Sınırlı Artışa İşaret Ediyor 24 Ay Sonrasına İlişkin Projeksiyonlarda İse Daha Ilımlı Bir Tablo Dikkat Çekiyor. En Yüksek Olasılık Yüzde...

ORTA VADEDE BEKLENTİLER SINIRLI ARTIŞA İŞARET EDİYOR

24 ay sonrasına ilişkin projeksiyonlarda ise daha ılımlı bir tablo dikkat çekiyor. En yüksek olasılık yüzde 46,12 ile yüzde 16–18,99 aralığında yoğunlaşırken, yüzde 13–15,99 bandı için olasılık yüzde 13,17 olarak hesaplandı. Daha yüksek aralık olan yüzde 19–21,99 için beklenti ise yüzde 17,11 seviyesinde kaldı.

Genel görünüm, kısa vadede yukarı yönlü revizyonlara rağmen orta vadede daha sınırlı bir enflasyon patikasına işaret ediyor. Açıklanacak mart ayı verileri, bu beklentilerin ne ölçüde karşılık bulduğunu ortaya koyacak.