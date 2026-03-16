SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu hafta piyasalar için neden kritik?

Hafta boyunca ABD (Fed), İngiltere, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacak olması, piyasalarda yüksek volatilitenin yaşanmasına neden olabilir.

Altın fiyatlarında düşüş bekleniyor mu?

Analistlere göre, yükselen petrol fiyatları altın üzerinde baskı oluşturuyor ve ons altında 5.000 doların altına doğru geçici gerilemeler alım fırsatı yaratabilir.

Cuma günü piyasalarda işlem yapabilir miyim?

Ramazan Bayramı nedeniyle Cuma günü Borsa İstanbul kapalı olacağı için Borsa İstanbul nezdinde herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecektir.

Jeopolitik gerilimler neden altın fiyatlarını etkiliyor?

Jeopolitik istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcılar "güvenli liman" olarak altına yönelir. Ancak aynı zamanda petrol fiyatlarındaki sert yükselişler genel enflasyonu artırarak merkez bankalarının faiz artırmasına (bu da altının baskılanmasına) neden olabiliyor. Bu yüzden dönem dönem fiyatlarda "ters korelasyon" yaşanabiliyor.

Neden altın 5.000 dolar seviyesinde bu kadar çok duruyor?

Bu seviye, hem teknik olarak güçlü bir destek noktası hem de piyasanın "orta yol" olarak kabul ettiği bir denge noktasıdır. Büyük oyuncular, 5.000 dolar seviyesini piyasanın ucuz veya pahalı olduğunu belirlemek için bir referans noktası olarak kullanıyor.

Gram altın 7.000 TL altına düşerse ne yapmalıyım?

Eğer elinizde nakit varsa, bu seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için "fırsat penceresi" olarak değerlendirilmelidir. Ancak panik yapıp var olan altınınızı satmak, uzun vadeli trendin getireceği değer artışından mahrum kalmanıza neden olabilir.