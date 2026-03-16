Fed kararı öncesi altın satmalı mı, almalı mı? Kritik hafta başladı

İslam Memiş, 16 Mart 2026 tarihli değerlendirmesinde, piyasalarda Çarşamba akşamı yaşanacak Fed faiz kararı hareketliliğine dikkat çekti. Gram altında 7.000 TL seviyesini toplama bölgesi olarak niteleyen Memiş, Çarşamba günü yaşanacak yoğun veri akışının, altın ve döviz yatırımcıları için yeni fırsat kapıları aralayacağını ifade etti.

Finans analisti İslam Memiş, 16 Mart 2026 itibarıyla küresel piyasaların "büyük bir resetleme" sürecine girdiğini belirterek, yatırımcıları özellikle Çarşamba akşamı saat 21:00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına karşı uyardı.

HAFTALIK PİYASA ANALİZİ: NELER BEKLENİYOR?

Finans dünyası, Ortadoğu'daki gelişmelerin tetiklediği jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz kararlarıyla yeni bir haftaya başladı. Piyasalar, özellikle Çarşamba gününe odaklanmış durumda. Uzman görüşlerine göre, bu hafta gerçekleşecek veri akışları küresel finansal yapıda önemli bir "resetleme" sürecinin parçası olarak değerlendiriliyor.

BU HAFTANIN KRİTİK TAKVİMİ

GünSaatVeri / Gelişme
Çarşamba13:00Euro Bölgesi Enflasyon Verisi
Çarşamba15:30ABD ÜFE Verisi
Çarşamba21:00Fed Faiz Kararı
Çarşamba21:30Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları
Perşembe06:00Japonya Merkez Bankası Faiz Kararı
Perşembe15:00İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
Perşembe16:15Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararı
YATIRIM ARAÇLARINDA BEKLENTİLER

Uzman görüşleri ışığında, piyasalarda işlem yaparken dikkate alınması gereken temel seviyeler ve beklentiler şu şekilde özetlenebilir:

  • Borsa İstanbul: 13.000 puan seviyesinin altı, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için hala bir alım fırsatı olarak görülüyor.

  • Dolar/TL: Yatay seyrini koruyan kurda, yıl sonu hedefi olan 50 TL seviyesine doğru kademeli bir yükseliş beklentisi sürüyor.

  • Altın ve Gümüş: Petrol fiyatlarındaki yükselişin değerli metaller üzerinde baskı oluşturması bekleniyor. Ons altının 5.000 dolar seviyesinin altına sarkması, kısa vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

  • Kripto Paralar: Bitcoin'de 100.000 dolar seviyesinin altındaki fiyatlamalar "ucuz" olarak nitelendiriliyor, ancak kısa vadeli kar satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Önemli Hatırlatma: Cuma günü Ramazan Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul ve resmi kurumlar kapalı olacaktır. Yatırımcıların işlem planlarını bu takvime göre yapmaları önem arz etmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bu hafta piyasalar için neden kritik?

Hafta boyunca ABD (Fed), İngiltere, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacak olması, piyasalarda yüksek volatilitenin yaşanmasına neden olabilir.

Altın fiyatlarında düşüş bekleniyor mu?

Analistlere göre, yükselen petrol fiyatları altın üzerinde baskı oluşturuyor ve ons altında 5.000 doların altına doğru geçici gerilemeler alım fırsatı yaratabilir.

Cuma günü piyasalarda işlem yapabilir miyim?

Ramazan Bayramı nedeniyle Cuma günü Borsa İstanbul kapalı olacağı için Borsa İstanbul nezdinde herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecektir.

Jeopolitik gerilimler neden altın fiyatlarını etkiliyor?

Jeopolitik istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcılar "güvenli liman" olarak altına yönelir. Ancak aynı zamanda petrol fiyatlarındaki sert yükselişler genel enflasyonu artırarak merkez bankalarının faiz artırmasına (bu da altının baskılanmasına) neden olabiliyor. Bu yüzden dönem dönem fiyatlarda "ters korelasyon" yaşanabiliyor.

Neden altın 5.000 dolar seviyesinde bu kadar çok duruyor?

Bu seviye, hem teknik olarak güçlü bir destek noktası hem de piyasanın "orta yol" olarak kabul ettiği bir denge noktasıdır. Büyük oyuncular, 5.000 dolar seviyesini piyasanın ucuz veya pahalı olduğunu belirlemek için bir referans noktası olarak kullanıyor.

Gram altın 7.000 TL altına düşerse ne yapmalıyım?

Eğer elinizde nakit varsa, bu seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için "fırsat penceresi" olarak değerlendirilmelidir. Ancak panik yapıp var olan altınınızı satmak, uzun vadeli trendin getireceği değer artışından mahrum kalmanıza neden olabilir.

PİYASALARDAKİ "BÜYÜK RESETLEME" SÖYLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Finans çevrelerinde sıkça dile getirilen "büyük resetleme" ve "enflasyonun bilerek patlatılması" teorileri, yatırımcının risk algısını kökten değiştiriyor. Bu durumu şu üç başlıkta analiz etmek mümkün:

  • Dijital Paraya Geçiş: Merkez bankalarının faiz politikalarındaki sert değişimler, geleneksel bankacılıktan dijital varlık yönetim sistemlerine geçişin bir hazırlık evresi olarak görülüyor.

  • Enflasyonist Ortamda Varlık Koruma: Nakit (fiat) paranın değer kaybettiği dönemlerde, gayrimenkul veya otomobil gibi varlıkların satılarak altın ve gümüş gibi değerli metallere dönülmesi, enflasyona karşı bir "korunma kalkanı" oluşturma stratejisidir.

  • Jeopolitik Risk Primi: Orta Doğu'daki gerilimlerin petrol fiyatlarını 100-115 dolar bandına taşıması, tedarik zincirlerini bozarak küresel ölçekte maliyet enflasyonunu (cost-push inflation) tetikliyor. Bu durum, merkez bankalarının faiz kararlarını daha karmaşık hale getiriyor.

YATIRIMCILAR İÇİN YOL HARİTASI

Piyasa belirsizliğinin tavan yaptığı dönemlerde, amatör ve profesyonel yatırımcı ayrımı "stratejik disiplin" ile yapılır. İşte bu hafta için uygulayabileceğiniz temel prensipler:

StratejiUygulama YöntemiNeden Önemli?
Kademeli Alım (DCA)Tek seferde büyük işlem yerine parçalı alımVolatiliteyi minimize eder.
Duygusal İzolasyonYapay zeka veya teknik araçlardan faydalanmaHatalı "panik satışı" önler.
Likidite PlanlamasıBayram tatili öncesi nakit dengesini kurmaPiyasaların kapalı olduğu günlerde riskleri yönetir.

ALTIN PİYASASINDA "SESSİZ FIRTINA" DÖNEMİ

Altın, tarih boyunca finansal türbülanslarda bir "çapa" görevi görmüştür. Ancak 2026 yılındaki bu özel konjonktür, altının sadece bir değer saklama aracı değil, aynı zamanda merkez bankalarının stratejik bir oyuncağı haline geldiğini gösteriyor.

ALTIN YATIRIMCISININ İZLEMESİ GEREKEN 3 TEMEL DİNAMİK:

  • Reel Faiz Baskısı vs. Jeopolitik Prim: Fed'in faiz kararları altının "fırsat maliyetini" belirler. Ancak Orta Doğu'daki gerilim, altın fiyatına bir "jeopolitik risk primi" ekliyor. Bu iki zıt kuvvet, altın fiyatının neden bazen 5.000 doların altına sarkıp, hemen ardından hızla toparlandığını açıklıyor.

  • Fiziki Talep ve "Kırılma" Noktası: Uzman görüşleri, fiziki piyasada altının hala arz noktasında "ucuz" kaldığını işaret ediyor. Özellikle bireysel yatırımcılar için 7.000 TL (gram bazında) seviyesinin altı, piyasa yapıcıların "toplama bölgesi" olarak görülüyor.

  • Teknik Düzeltme vs. Trend: Altın, 115 dolar bandındaki petrol fiyatlarının yarattığı enflasyonist baskıyla orta vadede 6.000 dolar bandını hedefliyor. Kısa vadeli geri çekilmeler, trendin bozulması değil, "yeni yükseliş ivmesi için yakıt toplama" sürecidir.

KARŞILAŞTIRMALI ALTIN ANALİZ TABLOSU

Aşağıdaki tablo, piyasadaki farklı senaryolara göre yatırımcının karşılaşabileceği olası fiyat hareketlerini göstermektedir:

SenaryoOns Altın BeklentisiGram Altın BeklentisiStrateji
Kısa Vadeli Düzeltme4.850 $6.800 TL - 7.000 TLKademeli Alım Fırsatı
Normal Piyasa Koşulu5.000 $- 5.200$7.200 TL - 7.500 TLBekle ve Gör
Jeopolitik Tırmanış5.800 $ +8.000 TL +Pozisyonu Koru
Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi ve Youtube'den alınmıştır.