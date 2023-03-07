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Haberler Ekonomi Mart ayı BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne kadar oldu? Çiftçi destek ödeme takvimi 2023!

Mart ayı BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne kadar oldu? Çiftçi destek ödeme takvimi 2023!

2023 Mart ayında Mazot, gübre, buzağı destekleri yatacak mı, ne zaman sorusu sıkça araştırılıyor. Buzağı desteği kapsamında 2023 yılında yetiştirici çiftçilere verilen ödeme miktarı 4 ay ve üzeri aylık buzağılar için 350 TL, Besi desteklemeleri için 250 TL, Döl kontrolü boğaz yavrusu için de 50 TL oldu. Çiftçi destek ödeme takvimi netleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği için detaylar belli oldu. İşte Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamalar...

07.03.2023 22:36 - Son Güncelleme: 07.03.2023 23:00
Mart ayı BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne kadar oldu? Çiftçi destek ödeme takvimi 2023!

Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı, Mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatar, destek ödemeleri ne kadar oldu merak ediliyor.

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Mart ayı BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne kadar oldu? Çiftçi destek ödeme takvimi 2023!

MART AYI MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

Mart ayı BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne kadar oldu? Çiftçi destek ödeme takvimi 2023!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçtiğimiz ay destekleme ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Mart ayı BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne kadar oldu? Çiftçi destek ödeme takvimi 2023!

Deprem bölgesinde üreticilere destek olmak için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiğini belirten Kirişçi, 3,4 milyarı afet bölgesinde olmak üzere toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerinin 24 Şubat günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını açıklamıştı.

Mart ayı BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot, gübre, buzağı destekleri ne kadar oldu? Çiftçi destek ödeme takvimi 2023!

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesindeki çiftçimize 3,4 milyar TL, diğer illerdeki çiftçimize 10,4 milyar TL olmak üzere; toplam 13,8 milyar TL destekleme ödemelerini bugün hesaplara aktarıyoruz.

Her daim çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hayırlı, bereketli olsun" ifadelerine yer vermişti.

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