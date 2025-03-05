Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank... 0 faizle 50.000 TL ihtiyaç kredileri!

Günümüzde bireyler ve işletmeler için finansal destek sağlamak amacıyla bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredileri, özellikle faizsiz veya düşük faizli seçeneklerle cazip hale geliyor. 6 Mart 2025 itibarıyla Türkiye'deki bankaların sunduğu en avantajlı ihtiyaç kredisi kampanyalarını sizler için derledik.