Merkez Bankası'nın faiz kararları doğrultusunda mevduat faizleri de değişmeye devam ediyor. Yüksek getiri arayan yatırımcılar için bankalar arasındaki faiz yarışı sürüyor. Peki, Mart 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?
📈 MEVDUAT YATIRIMLARINDA SON DURUM
Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı yeni politika faizi karanı bekleyen yatırımcılar için karar verme süreci başladı. Faiz indirimi beklentisi, mevduat faizlerinde de düşüş getirebilir. Ancak şu an itibariyle bankalar, politika faizinin üzerinde mevduat faizi sunmaya devam ediyor.
🌟 MEVDUATTA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR (1 MİLYON TL - 32 GÜN)
|Banka Adı
|Faiz Oranı (%)
|Getiri (TL)
|Türkiye İş Bankası
|36
|26.827
|Yapı Kredi
|39
|29.063
|Halkbank
|39
|29.063
|ICBC Bank
|39
|29.063
|Ziraat Bankası
|40
|29.808
|Enpara
|41
|30.553
|Vakıfbank
|44
|32.789
|Akbank
|44.5
|33.162
|Garanti BBVA
|44.5
|33.162
|Denizbank
|45
|33.534
|Burganbank ON Plus
|45.5
|33.906
|Odeabank
|47
|35.024
|TEB
|47
|35.024
🔬 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Merkez Bankası, politika faizini geçmişte yüzde 50 seviyesine kadar yüceltmişti.
Faizler tedrici olarak yüzde 45 seviyesine kadar düşürüldü.