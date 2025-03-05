Merkez Bankası 'nın faiz kararları doğrultusunda mevduat faizleri de değişmeye devam ediyor. Yüksek getiri arayan yatırımcılar için bankalar arasındaki faiz yarışı sürüyor. Peki, Mart 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

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