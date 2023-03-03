Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? e-Devlet sorgulama ekranı!
Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Mart ayının gelmesiyle birlikte aile destek paralarının ne zaman hesaba geçeceği merak edilip araştırılıyor. Her ay binlerce kişinin yararlandığı aile destek ödemeleri 850-1250 TL arası ödeniyor. Peki, Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? İşte detaylar...
Mart ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi binlerce kişinin yararlandığı Aile Destek Programı kapsamında yapılacak ödemelerin zamanı merak ediliyor. Peki, Mart 2023 Aile Destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman? Zamlı Aile Sosyal Yardım paraları kaç TL oldu, hesaplara geçti mi? İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce konuya dair yaptığı açıklamayla, "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi.