Marketlerin tümünde artık yasak, satıştan kaldırılıyor! Zincir marketler neler satamayacak belli oldu! A101, BİM, ŞOK, Migros'ta...
Marketlerle ilgili küçük esnafı korumak için kritik adımlar atıldı. Zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır getirilecek. TESK ve ilgili meslek kuruluşlarının temsilcilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnafın zincir marketler ile mücadele edemediklerini belirtmesinin ardından harekete geçildi. Pandemiden ve zincir marketlerden olumsuz etkilenen küçük esnafın belli sıkıntılarının giderilmesi için çalışma yapılmaya başlandı. Erdoğan talimat verdi. Konuya ilişkin düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak. İşte yasaklanacak ürünlerin listesi...
Marketler için flaş karar verildi. Küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için çok önemli adım atıldı. Paket TBMM'ye gönderiliyor. Önünüzdeki dönemde Meclis'e sunulacak yasa teklifine göre zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanacak. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama olmayacak. Alanı 400 yüz metre kare ve altında olan marketler belirlenen ürün gruplarının tümünü satamayacak. İşte detaylar...
KÜÇÜK ESNAF SIKINTILARINI İLETTİ
Zincir marketler ve AVM'ler ile ilgili TESK ve ilgili meslek kuruluşlarının temsilcileri bakanlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorunlarını iletti. Zincir marketler ile mücadele edemediklerini belirterek belli ürünlerin satışının buralarda sınırlanmasını istedi. AVM'lerin belli saatlerde açılması, aralarına belli bir mesafe konulması gibi talepler de oldu.
Edinilen son dakika bilgisine göre AK Partili milletvekilleri vatandaşın nabzını tuttuktan sonra gelen küçük esnafın aynı yöndeki taleplerini de Cumhurbaşkanına, bakanlar ve partiye iletti.
MARKETLER İÇİN DÜZENLEME KISA SÜRE İÇİNDE MECLİS'TE
Erdoğan ilgili bakanlar ile kurmaylarına pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafın belli sıkıntılarının giderilmesi için çalışma yapılması talimatı verdi.
Perakende satışlar ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılıyordu. Erdoğan'ın talimatları sonrasında istenen düzenlemelerin buradan ayrılıp kısa süre içinde birkaç maddelik bir teklif olarak Meclis gündemine taşınması planlandı.
Birkaç maddelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor.
SATIŞLARA KADEMELİ SINIRLAMA
Yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerin hizmet verdikleri alanlarına göre neleri satıp neleri satamayacakları belirlenecek. Burada bir kademelendirme yapacak. 5 bin metre ve üstünde alanlara sahip marketler için sınırlama geçerli olmayacak. Bunun altında alana sahip marketler için ise tek tek alanlarına göre bir listeleme yapılacak. Örneğin, "Alanı bin metre kare olan marketler beyaz eşya, telefon, alanı 2 bin metre kare alanlar mobilya, sigara gibi ürünleri ürünleri satamaz" denilecek. Bu alanların ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.