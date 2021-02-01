Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı, vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar... Yapılandırma için son gün bugün!

Milyonlarca vatandaşın borçlarından kurtulması için son gün bugün. 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak. Yapılandırma aynı zamanda milyonlarca Bağ-Kur'luya da hem emeklilik hem de günlerini dondurma imkânı getiriyor. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek.

01.02.2021 09:19 - Son Güncelleme: 01.02.2021 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





