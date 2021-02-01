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Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı, vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar... Yapılandırma için son gün bugün!

Milyonlarca vatandaşın borçlarından kurtulması için son gün bugün. 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak. Yapılandırma aynı zamanda milyonlarca Bağ-Kur'luya da hem emeklilik hem de günlerini dondurma imkânı getiriyor. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak. Prim borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek.

01.02.2021 09:19 - Son Güncelleme: 01.02.2021 09:19
Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı, vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar... Yapılandırma için son gün bugün!

Milyonlarca vatandaşın borçlarından kurtulması için son gün bugün. 1 Şubat Pazartesi mesai bitimine kadar başvuran vatandaşların devlete olan borçları yapılandırılacak.

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Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı, vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar... Yapılandırma için son gün bugün!

Aylar önce geçen kanunda, başvuru ve ilk taksit zamanlarının uzatılması için bir defaya mahsus yetki verilmişti. Bundan sonraki dönemde ise kararname ile süre uzatımı yapılamayacak.

Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı, vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar... Yapılandırma için son gün bugün!

BORÇLAR VE EMEKLİLİK İÇİN FIRSAT
Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma, Bağ-Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı da getirildi. Yapılandırmaya başvuranlar borcundan kolayca kurtulduğu gibi 5 puanlık indirimden de yararlanacak.

Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı, vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar... Yapılandırma için son gün bugün!

Sabah'ın haberine göre işte son bulmasına saatler kala emeklilik için büyük fırsat sunan düzenlemenin 3 adımlı planlaması;

Bağ-Kur’luya emeklilik fırsatı, vergi, prim, öğrenim kredisi, cezalar... Yapılandırma için son gün bugün!

1 YAPILANDIRMA:
1 Şubat'a kadar başvuranların gecikme ceza ve faizleri silinecek, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapılacak. 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemeyecek. Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak.