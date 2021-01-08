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Malatya'da kayısı çekirdeğinden üretilen toz ve yaş olarak üretilen kahvenin 15 milyon dolara katkı yapması bekleniyor

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kayısı üreticisi illleri arasında yer alan Malatya'da şimdi yeni bir ürünin heyecanı var. Kayısı çekirdeğinden toz ve yaş olarak üretilen kahvenin Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle seri üretime geçmesi planlanıyor. Kayısı çekirdeği ihracatı Malatya'ya yıllık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.

08.01.2021 13:47 - Son Güncelleme: 08.01.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





