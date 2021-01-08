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Malatya'da kayısı çekirdeğinden üretilen toz ve yaş olarak üretilen kahvenin 15 milyon dolara katkı yapması bekleniyor

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kayısı üreticisi illleri arasında yer alan Malatya'da şimdi yeni bir ürünin heyecanı var. Kayısı çekirdeğinden toz ve yaş olarak üretilen kahvenin Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle seri üretime geçmesi planlanıyor. Kayısı çekirdeği ihracatı Malatya'ya yıllık 15 milyon dolar katkı sağlıyor.

08.01.2021 13:47 - Son Güncelleme: 08.01.2021 13:47
Malatya'da kayısı çekirdeğinden üretilen toz ve yaş olarak üretilen kahvenin 15 milyon dolara katkı yapması bekleniyor

Malatya'da kayısı çekirdeğinden toz ve yaş olarak üretilen kahvenin Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle seri üretiminin yapılması planlanıyor.

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Malatya'da kayısı çekirdeğinden üretilen toz ve yaş olarak üretilen kahvenin 15 milyon dolara katkı yapması bekleniyor

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı kentte, kayısı çekirdeği ihracatından yıllık ortalama 15 milyon dolarlık gelir elde ediliyor.

Malatya'da kayısı çekirdeğinden üretilen toz ve yaş olarak üretilen kahvenin 15 milyon dolara katkı yapması bekleniyor

Coğrafi işaret tescil belgesine sahip Malatya kayısısının çekirdeğinden üretilen kıvamlı ve instant kahve türleriyle bu ürünün katma değerinin artırılması hedefleniyor.

Malatya'da kayısı çekirdeğinden üretilen toz ve yaş olarak üretilen kahvenin 15 milyon dolara katkı yapması bekleniyor

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı kapsamında 2017 yılında başlattıkları kayısı çekirdeği kahvesi geliştirme projesinin geçen yıl sona erdiğini söyledi.

Malatya'da kayısı çekirdeğinden üretilen toz ve yaş olarak üretilen kahvenin 15 milyon dolara katkı yapması bekleniyor

Malatya Ticaret Borsasının girişimleriyle Malatya kayısı çekirdeğinin güvenilir ürünler listesine girdiğini, Türk Patent ve Marka Kurumundan da tescil edildiğini anımsatan Erdoğan, bunun hem üreticiler hem de ihracatçılar için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

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