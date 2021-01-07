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SON DAKİKA: Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru | Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." dedi. Bakan Dönmez'in bu açıklaması sonrası, ülkelerin altın rezervleri merak konusu oldu. Peki hangi ülkenin ne kadar altını var? Türkiye'nin ne kadar altını var? İşte Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı ülkelerin altın rezervleri.

07.01.2021 12:47 - Son Güncelleme: 07.01.2021 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





