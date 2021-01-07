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SON DAKİKA: Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru | Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." dedi. Bakan Dönmez'in bu açıklaması sonrası, ülkelerin altın rezervleri merak konusu oldu. Peki hangi ülkenin ne kadar altını var? Türkiye'nin ne kadar altını var? İşte Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı ülkelerin altın rezervleri.

07.01.2021 12:47 - Son Güncelleme: 07.01.2021 12:47
SON DAKİKA: Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru | Hangi ülkenin ne kadar altını var?


Bakan Dönmez yaptığı son dakika açıklamasında "Altın üretimimiz geçen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Ekonomimize 2,4 milyar dolar katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in bu açıklaması sonrası gözler altın rezervlerine çevrildi.

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SON DAKİKA: Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru | Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervini açıkladı. Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki sırası ve altın rezerv miktarları...

SON DAKİKA: Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru | Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Ürdün: 38,3 ton

SON DAKİKA: Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru | Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Bulgaristan: 40,3 ton

SON DAKİKA: Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru | Hangi ülkenin ne kadar altını var?

Bolivya: 42,5 ton

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