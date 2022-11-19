Maaşlarda çıta arşa çıktı! SSK SGK, Bağkur, 4c’lilere ek 7.500 TL ödeme! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!

Ödeme alabilmek bağlamında sağlanması gereken birtakım koşullar bulunuyor. Emekli aylığını söz konusu bankadan üç yıl süresince çekmeye söz vermek gerekmektedir. Bu vatandaşlar promosyon ödemeleri alacak. Emeklilere dair haberler büyük ilgi çekmektedir. Zaman vakit onlara yönelik oluşturulan bu kampanyalar öne çıkmaktadır. Son gelişmelerin sonrasında kampanyaların seviyesi da değişti. Böylece gözler banklara çevrildi. Tam da bu noktada son günlerde promosyon kampanyalarının ön plana çıktığı biliniyor!