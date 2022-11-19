Maaşlarda çıta arşa çıktı! SSK SGK, Bağkur, 4c'lilere ek 7.500 TL ödeme! Emekli aylığı alan herkesin hesabına yatacak!
Çalışma hayatını noktalayan kimseler bağlamında birtakım kampanyalar söz hususu olmaktadır. Aylıklardaki çıtanın yükselmesiyle eş güdümlü SGK, Bağkur, SKK ve 4c'liler için müjdeli haberler geldi. Emekli maaşı alan her bireyin hesabına yatması beklenilen promosyonlar var. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların alacağı promosyon tutarı merak hususudur.
19.11.2022 13:45 - Son Güncelleme: 19.11.2022 13:45
Ödeme alabilmek bağlamında sağlanması gereken birtakım koşullar bulunuyor. Emekli aylığını söz konusu bankadan üç yıl süresince çekmeye söz vermek gerekmektedir. Bu vatandaşlar promosyon ödemeleri alacak. Emeklilere dair haberler büyük ilgi çekmektedir. Zaman vakit onlara yönelik oluşturulan bu kampanyalar öne çıkmaktadır. Son gelişmelerin sonrasında kampanyaların seviyesi da değişti. Böylece gözler banklara çevrildi. Tam da bu noktada son günlerde promosyon kampanyalarının ön plana çıktığı biliniyor!