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Haberler Ekonomi Maaşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3'lük refah payı müjdesi! Emekli memur milyonları kapsıyor! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı...

Maaşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3'lük refah payı müjdesi! Emekli memur milyonları kapsıyor! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı...

Emekli memur milyonları kapsıyor! Maşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3'lük refah payı müjdesi! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı... Türkiye'deki milyonlarca emekli ve memur yeni yıldan itibaren geçerlim olacak zam oranlarını beklemeye koyuldu. Memur ve emekli maaşı zam oranlarına yönelik son adımlara girilmesinin ardından yeni net tahminlerde açıklanmaya başladı. Bu gelişmelerle birlikte memura enflasyon zammının yanında, 1.000 TL seyyanen zam ile yüzde 3 refah payı verilmesi bekleniyor.

26.11.2021 09:17 - Son Güncelleme: 26.11.2021 09:18
Emekli memur milyonları kapsıyor! Maşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3’lük refah payı müjdesi! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak ayında yapılacak zamlara odaklanmış durumda. Memur zammı 2022 milyonlarca vatadaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından memur ve emekli Ocak 2022 zammı netlik kazanacak. Bu gelişmelerle birlikte memura enflasyon zammının yanında, 1.000 TL seyyanen zam ile yüzde 3 refah payı verilmesi bekleniyor. Peki, 2022 en düşük -en yüksek memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

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Emekli memur milyonları kapsıyor! Maşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3’lük refah payı müjdesi! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı...

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 TL seyyanen zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep etti.

Emekli memur milyonları kapsıyor! Maşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3’lük refah payı müjdesi! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı...

Tüketici fiyatları endeksi Kasım ve Aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yılbaşında memur ve memur emeklileri yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5'i bulacak.

Emekli memur milyonları kapsıyor! Maşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3’lük refah payı müjdesi! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı...

MEMUR VE EMEKLİYE 1.000 TL SEYYANEN ZAM

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, alım gücünü yükseltmek için memur ve memur emekli aylıklarına 1000 lira ek zam ve yüzde 3 refah payı verilmesini talep ederek şunları söyledi...

Emekli memur milyonları kapsıyor! Maşlara ek 1.000 TL seyyanen zam ve yüzde 3’lük refah payı müjdesi! 2022 en düşük emekli ve memur maaşı...

"6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Gerek açıklanan resmi enflasyon gerekse yatırım araçları karşısında memur maaşlarının eridiği ve yapılan artışların yetersiz kaldığı açık. Son dönemde birçok ürün ve hizmete yapılan fahiş zamlar, desteğe en çok ihtiyaç duyan kesimlerin başında maaşları enflasyonun bile altında kalan kamu görevlileri ve emeklilerinin olduğunu gösteriyor.

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