8 Parça Çeyiz Seti, perde, halı, tencere, örtü...İndirimler başlıyor: 100 TL'nin altına düştü! ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu yayında!
ŞOK hafta sonu aktüel kataloğu yayında! Efsane indirimler başlıyor! Pek çok ürün 100 TL'nin altına düştü. Özellikle evlenecek olanlar 8 Parça Çeyiz Setinin fiyatını öğrenmek için can atıyor. Çeyiz setinin yanı sıra, ev ile ilgili akla gelebilecek her türlü ürün çok ucuza bu hafta ŞOK'ta satılıyor. Aloe Vera Nano Yastık 49, 95, Polar TV Battaniyesi 44, 95, Elektrikli Çelik Cezve 89, 90... İşte ŞOK yeni indirimli ürünlerin tam listesi!
26.11.2021 09:54
- Son Güncelleme: 26.11.2021 09:56
ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Kulaklıktan, yatak odası ürünlerine, çeyiz alışverişinden, kahvaltılıklara, tencere-tabak, halı, bilgisayar ürünleri akla hayale gelebilecek her şey bu hafta ŞOK'ta çok ucuza satılıyor. Diğer marketlerin fiyatları cep yakarken ŞOK marketleri vatandaşlara öyle indirimler yaptı ki vatandaşların ağzı açık kalacak. Bu hafta ŞOK'ta Bluetooth Kulaklık 129 TL, Kaymaz Tabanlı Halı 59, 90, Marble Unique Tava 49, 90, Bingo Toz Deterjan 59, 95, 2'li Tül Perde 54,95 Kadın Polar Sabahlık 59, 90... İşte ŞOK'un yepyeni indirimli ürünleri...