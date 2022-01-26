Maaşlar 10 bin 437 TL oldu! Memur, emekli, sözleşmeliye kallavi zam! Bakanlık duyurdu: Tazminatlar dahil aylık tutar, huzur hakkı, tayin bedeli...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam kararı artık resmileşti. Şimdi de bakanlık harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı. 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022'deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarılmasında karar verildi. Bu kapsamda enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kuruş olarak açıklandı. İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler...