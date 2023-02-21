Maaşlar 1 Nisan 2023'ten itibaren yatacak! Geçmişte staj girişi olanlar... 3600'den kısmi emeklilik + SSK'lılara 5000 gün prim eşitliği oylamada! EYT'de Meclis'e SON 7!
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenlere emeklilik yolunu açan düzenlemenin haftaya Meclis'e gelmesi bekleniyor. Hem düzenlemenin içeriğinde Meclis aşamasında bir değişiklik olup olmayacağı hem de ilk maaşların ne zaman bağlanacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Borçlanma ve ihya başvurusu yapanların da dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte en çok merak edilen soruların yanıtları.
21.02.2023 10:50 - Son Güncelleme: 21.02.2023 10:50
Deprem felaketinden sonra kapanan TBMM önümüzdeki hafta tekrar çalışmalarına başlayacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklaması yaptı.