Maaşını buradan alan tüm emekliler için açıkladı: Kimliğiyle gidip hemen başvuranlar yararlanabilecek!

1.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 1.650 TL, 1.500 TL ve 2.499 TL arasında maaş alanlara 2.100 TL ve 2.500 TL üstünde emekli maaşı olanlar ise tam 2.500 TL ek koşulsuz nakit promosyon ödemesi alabiliyor.

